L’impulsor del projecte, l’empresari Lluís Basiana, va deixar clar ahir en l'acte d’exposició del projecte de creació d'un parc de natura i una planta d'hidrogen verd a la tèrmica de Cercs que «l’objectiu és transformar la instal·lació en un pol d’atracció i desenvolupament econòmic de l’alt Berguedà, seguint criteris d’economia circular, sostenibilitat i fomentant el coneixement de les energies». Amb aquesta premissa, l’empresa EM Spain ha exposat la proposta a l’Ajuntament de Cercs i al Consell Comarcal del Berguedà.

L’alcalde de Cercs, Jesús Calderer, explica que «qualsevol iniciativa que pugui comportar riquesa, indústria, infraestructures turístiques i generar llocs de treball s’ha de mirar amb respecte i valorar». Tot i això, admet que des de l’Ajuntament, «és evident que no hi ha tècnics per valorar a fons un projecte com és el de l’hidrogen verd». I, per això, «demanarem ajuda externa per entendre la iniciativa i poder-la estudiar amb detall». Jesús Calderer sí que es refereix a l’aigua que necessita la planta d’hidrogen verd: «es captaria d’un aqüífer que hi ha a prop, que és d’on va captar sempre l’aigua la central tèrmica, i no es va assecar mai». També veu de bon ull la Comunitat Energètica Local: «Ens podria anar molt bé». Ha admès, que el projecte d’EM Spain engloba propostes «de gran envergadura» i que «s’haurà d’anar pas a pas».

Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, assenyala que «si hi ha garanties ecològiques, d’entrada un parc de la natura i de l’energia no està malament. Encaixa amb la filosofia de la comarca, a diferència de la incineradora (el projecte anterior)». Tot i això espera tenir detalls del projecte per acabar-lo de valorar.

L’empresa manresana EM Spain proposa convertir les antigues instal·lacions de la central tèrmica de Cercs, un terreny de més de 65,4 hectàrees a tocar de l’eix del Llobregat, en un complex on hi hauria un parc de natura i lleure, amb activitats i equipaments com un hotel, un restaurant, un museu, un edifici d'oficines, un edifici dedicat a la formació; i un parc d’energia amb dues instal·lacions de producció i emmagatzematge d’energies renovables. En aquest sentit, contempla una planta fotovoltaica i el que hauria de ser el centre econòmic del projecte, una planta, la primera a la Catalunya central, de producció d'hidrogen verd. La inversió global seria d’uns 125 milions d’euros i els impulsors estan buscant inversors.

Projecte fallit d’incineradora

La promotora manresana va donar a conèixer ahir els primers detalls del projecte Nattech Park Nature per a les instal·lacions de l’antiga central tèrmica, que va tancar el 2011 després de 40 anys generant electricitat amb carbó. Set any més tard, EM Spain va comprar les instal·lacions per fer-hi una incineradora. Els grups ecologistes s’hi van oposar i el Govern va tombar el projecte. Ara, el gerent, Lluís Basiana, ha creat una societat amb Adolf Todó, exdirector general de Caixa Manresa i de Catalunya Caixa, per tirar endavant la idea que combina natura i turisme, i que vol ser «un motor econòmic de creixement i desenvolupament al Berguedà».

L’antic edifici d’oficines de la central passarà a ser un edifici director amb els centres de gestió del parc. L’antic edifici de tallers es reconvertirà en el museu de l’energia i el patrimoni industrial. La sala de calderes serà un hotel amb capacitat per a cinquanta habitacions. Una de les atraccions més significatives serà el restaurant i el mirador projectats a l’antiga torre de refrigeració de la central. La xemeneia es mantindrà com a patrimoni industrial pintada de colors amb imatge d’animals i natura. I l’antiga garita de recepció i vestuaris s’adequarà com espai de recepció i informació al visitant del parc, que podrà gaudir d’activitats de natura i esportives com observació d’animals i plantes, escalada o tirolines.

L’extrem nord del parc acollirà dues instal·lacions de producció i emmagatzematge d’energies renovables. En destaca una planta d’hidrogen verd, que segons Basiana, serà instal·lació d’energies netes de darrera generació amb capacitat de produir 2.000 tones anuals d’hidrogen verd per al consum i l’emmagatzematge de 10 MW d’electricitat procedent de renovables.

L’hidrogen verd s’està impulsant per substituir els combustibles fòssils. Però ecologistes i alguns científics denuncien que no pot ser una alternativa al petroli perquè té un alt cost de producció i distribució. Segons diuen, la producció d’hidrogen verd necessita molta aigua i molta electricitat procedent d'energies renovables.

Sobre això, Basiana explica que l’electricitat provindrà d'una planta fotovoltaica amb capacitat per produir 2,5 MW de potència. Es construirà a la mateixa tèrmica, en un terreny de 4 hectàrees i amb unes 8.000 plaques. La intenció és que la planta fotovoltaica s’aprofiti per a la població i empreses del municipi, a través d’una Comunitat Energètica Local.

Pel que fa a l’aigua, EM Spain té la concessió d'un aqüífer de l zona que, segons Basiana, «té l’autorització d’ús de 3 milions de metres cúbics i el projecte requeriria entre el 10 i el 15% d’aquesta aigua».

Ara, el punt de partida per a l’inici de les actuacions serà la presentació del projecte bàsic i l’aprovació d’un Pla Especial de Millora Urbana. A partir d’aquí, s’executarien les tasques per habilitar els diferents espais. Aquesta fase podria endegar-se cap a finals del 2026, un cop superada tota la tramitació.