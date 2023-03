L’associació contra el càncer Ginkgo, de Berga, es mobilitza un any més per contribuir a la investigació del càncer infantil. Organitza la cinquena caminada solidària, que es farà el diumenge 12 de març amb un recorregut de sis quilòmetres per la Serra de Noet, assequible per a tots els públics i fins i tot pensat per a persones amb mobilitat reduïda. El donatiu serà de 10 euros per als adults i de 3 per als infants fins a 8 anys. Tots els beneficis aniran destinats a l’hospital matern-infantil de Sant Joan de Déu a Barcelona i en concret a sufragar el material del nou laboratori oncològic del centre sanitari.

Fins ara, en les quatre edicions que s'han fet de la caminada solidària organtizada per Ginkgo, s'han pogut recpatar uns 38.000 euros per a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Aurora Fernández, presidenta de Ginkgo, fa una crida a la participació: «Volem que la gent s’inscrigui amb antelació per a una bona organització, que no torni a passar com en la Cursa de la Dona, que ho teníem preparat per a 400 persones i com que vam ser més de 500 van faltar esmorzars». Les inscripcions es poden fer a partir d’avui i fins dimecres, de 5 a 7 de la tarda al local del carrer Major. Per a les inscripcions del mateix dia, «no podrem assegurar que tindran esmorzar». Els entrepans es faran gràcies als establiments col·laboradors, que són les cansaladeries Casafont, Marmi, Guixé, Casa Fígols, Rosell i Guitart, els forns l’Espurna, Cal Curtichs i Pabevsa. "És una col·laboració totalment altruista", ha comentat Núria Romero, de la junta de Berga Comercial, que un any més dona suport a la iniciativa. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha lloat la tasca de Ginkgo i ha animat a tothom a solidaritzar-se amb la causa: "Els nens són el nostre present i el nostre futur". El cartell de la caminada solidària d’aquest any l’ha dissenyat Judit Pelfort, la sòcia més jove de Ginkgo i que li ha tocat de molt a prop el càncer. La jove autora del cartell s’ha recuperat de leucèmia infantil i sense seqüeles. Tots els participants que s’apuntin a la caminada solidària obtindran unes bosses de regal que hauran de recollir dissabte, dia 11, a l’Hotel d’Entitats de Berga, de 10 a 1 del matí i de 5 a 8 de la tarda. La caminada del diumenge 12 sortirà a les 10 del matí des de la plaça de la Font del Ros de Berga. La caminada solidària l'han presentat aquest divendres la presidenta de Gingko, Aurora Fernández; l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez; i Núria Romero, de Berga Comercial.