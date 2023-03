El regidor del PSC de Berga, a l'oposició a l'Ajuntament, es queixa de la manca de transparència de l'equip de govern (CUP i ERC). Segons Abel Garcia, "han tornat a actuar de manera sectària sense informar a tota l'oposició de la dissolució del patronat de la Residència Sant Bernabé de Berga". Lamenta que, tot i ser portaveu del grup municipal socialista i patró de la residència, "no se'm comuniqués amb el temps suficient". Així ho va expressar Abel Garcia al ple de dijous a l'Ajuntament de Berga i ho ha manifestat en un comunicat: "És un fet gravíssim que no se'ns informés a tots els grups alhora de la introducció al ple del punt per votar la modificació del pressupost per incloure la despesa extra de la municipalització de la residència".

El ple va acordar la incorporació per urgència d’un punt a l’ordre del dia referit a la incorporació de crèdit per integrar el pressupost de l’Organisme Autònom Fundació Benèfica Hospital Sant Bernabé que es prestarà de forma directa a través del consistori. Per això, cal tramitar un expedient de modificació de crèdits sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb els ingressos de l’organisme autònom. L’import del crèdit és d’1.565.283 euros. La proposta es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern (CUP i ERC), l'abstenció de Junts i el vot en contra del PSC.

Abel Garcia va retreure a l'alcalde, Ivan Sànchez, que no convoqui juntes de portaveus per explicar als membres del consistori temes importants que s'hagin de tractar al ple o que tinguin a veure amb el funcionament de la gestió municipal: "No pot ser que s'intenti amagar a l'oposició els problemes que hi ha hagut recentment, com ara el conflicte entre l'ajuntament i l'excap de recursos humans, l'expedient al secretari o el retard en el pagament de nòmines". I ha afegit: "A més, l’alcalde va considerar el passat dijous que tenia altres temes més importants per atendre abans que les reunions informatives a les que li pertoca assistir.

Segons Abel Garcia, "són temes que mereixen una convocatòria formal en junta de portaveus i no s'ha donat, així com un repartiment de la informació igualitari entre tots els grups municipals, que tampoc hem tingut. Amb fets com que s’informi a Junts amb molta més antelació que al PSC dels temes a tractar es fa palesa la manca de joc net del govern municipal de la CUP i ERC".

Ha aprofitat per agrair al portaveu de Junts, Ferran Aymerich, "que m'informés del punt que es va afegir al ple de dijous sobre la residència, després que el govern municipal decidís convocar només a un dels dos grups a l'oposició, i a mi se m'anuncies només 24 hores abans".

Acomiadament a dues treballadores

El regidor del PSC va destapar al ple de dijous un acomiadament improcedent a dues extreballaores de la residència de Berga. Els fets es remunten a l'estiu del 2021 quan les treballadores, que prestaven Servei d'Atenció Domiciliària, "van patir males praxis". Abel Garcia ha exposat que l'Ajuntament de Berga "va estar condemnat a indemnitzar-les per un acomiadament improcedent al no haver subrogat els seus llocs de feina. Després que l'Ajuntament de Berga ni tant sols es personés a judici, encara no els ha abonat la indemnització que els hi pertoca".