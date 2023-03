Serrateix rehabilitarà una part del monestir per potenciar el seus usos socials i culturals

Serrateix treballa per rehabilitar el monestir de Santa Maria, una antiga abadia benedictina que data del segle X, amb l'objectiu que en un futur pugui acollir grans esdeveniments, com ara casaments, dinars o serveis de càtering i també activitats populars que tinguin un retorn econòmic per al municipi. Recentment, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona que permetrà adequar dos espais del monestir, corresponents a la sala de l'Abat i la cambreria.

L'alcaldessa de Serrateix, Isabel Serra, ha explicat aquest matí, en el marc de la Fira agrícola, d’artesania i de productes de proximitat del municipi, que s'han impulsat diferents fases d'obres al monestir amb la idea de dur a terme treballs de pavimentació, revestiments i il·luminació. Amb el finançament d'aproximadament 200.000 euros atorgats per la Diputació, ara el consistori preveu acabar la rehabilitació de la sala de l'Abat, on es preveu instal·lar una cuina per facilitar el servei de càtering, i de la cambreria, on es vol consolidar un espai museïtzat que en recordi la història.

De fet, les visites guiades entorn el monestir que s'han celebrat en el marc de la fira han permès realçar el seu valor històric. Desenes de visitants s'han passejat pel temple romànic, el claustre neoclàssic o el campanar gòtic i han conegut de primera mà les reformes que s'hi han dut a terme al llarg dels anys. En bona part, els treballs de rehabilitació corresponen a la feina feta per part del Patronat d'Amics de Serrateix, que s'ha encarregat de documentar la història del monestir i de difondre-la entre el públic.

A banda de visitar el monestir, els participants de la fira també han gaudit de la seixantena de parades d'alimentació i d'artesania, amb productes de proximitat com formatges, embotits, vi i mel. Tampoc hi ha faltat la maquinària agrícola, que s'ha col·locat a la plaça del monestir i als entorns, i la tradicional ballada de gegants. Enguany el certamen ha arribat a la desena edició reforçant la seva aposta per promocionar i donar més visibilitat al municipi, així com al Monestir de Serrateix, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.