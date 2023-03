La Plataforma Anti-incineradora de Cercs ha posat el crit al cel per la «mala gestió», assegura, que l’empresa Gestora de Runes de Muntanya està fent de l’abocador que té a Merolla, al municipi de Cercs. Segons el grup ecologista, és un abocador de terres i runes i s’hi estan abocant d’altres materials: «Està ple de plaques de pladur i d’altres tipus de residus com ara tubs d’uralita i plàstics», han explicat Martina Marcet i Urbici Malagarriga, de la plataforma.

La plataforma demana "que es frenin els abocaments incontrolats" en aquest abocador, propietat d'una les empreses de Lluís Basiana, l'empresari manresà que promou el projecte de la planta d'hidrogen verd, parc de natura i lleure i equipaments turístics a l'antiga central tèrmica de Cercs.

Segons els ecologistes, "l'abocador sobrepassa el límit de la seva capacitat, no hi ha cap tipus de capa d'impermeabilització i molt probablement hi hagi filtracions cap al pantà i afecti l'aigua". Per això, reclamen "que les administracions competents actuïn i determinin si la gestió de l'abocador és la correcta". Martina Marcet té clar que no: "A base d'investigar, hem constatat que és un abocador incontrolat".

Que la propietat de l'abocador recaigui a l'empresari Lluís Basiana serveix als ecologistes per dubtar de la proposta que plantegen per reactivar la zona de la tèrmica de Cercs: "Tenim seriosos dubtes que l'empresa EM Spain de Lluís Basiana sigui capaç de gestionar qualsevol projecte de manera adequada. Només cal veure l’abocador de Merolla. Si fa una gestió tan deficitària i terrible d’aquestes instal·lacions, no ens volem ni imaginar què pot passar amb una fàbrica d’hidrogen verd, que és un projecte bastant més seriós i perillós", assegura Martina Marcet, portaveu de la plataforma Anti-incineradora de Cercs.

"L'empresa compta amb totes les llicències"

L'empresa Gestora de Runes de Muntanya ha respost que l'abocador de la zona de Merolla "compta amb totes les llicències necessàries per dipositar residus de la construcció, i en totes les inspeccions internes realitzades per part de funcionaris de l’Agència Catalana de Residus, així com d’altres consultores externes, mai no s’ha donat cap incidència en els més de quinze anys que l’empresa gestiona aquest dipòsit controlat".