Urbici Malagarriga, de la plataforma Anti-incineradora, es presentarà com a alcaldable de Cercs a les eleccions del maig amb la nova formació política independent Som Cercs.

Després d’anys allunyat de la política municipal (va ser regidor de CiU a principis dels anys 1990, a l’oposició), Urbici Malagarriga ha fet una llista de caràcter ecologista amb la voluntat d’encarar reptes com ara«recuperar els emprius o béns comunals de la zona de la tèrmica, aturar qualsevol projecte perjudicial per al municipi, o posar fila l’agulla per a la clausura de l’abocador de Merolla», entre d’altres projectes «beneficiosos per al poble».

Segons Urbici Malagarriga, compta amb "un equip format del teixit associatiu, social, renovador i transparent amb l'objectiu de lluitar pel poble i donar tot allò que aquest necesita".

Si tots els partits que actualment tenen representació a l’Ajuntament de Cercs repeteixen (Junts, ERC i el grup independent PIBER) se n’afegirà un més al panorama polític municipal.