Berga s'ha sumat aquest vespre a la commemoració del Dia Internacional de la Dona amb una concorreguda manifestació pels carrers del nucli antic que ha servit per denunciar les discriminacions que pateixen les dones en diferents àmbits. Les proclames antimasclistes i les pancartes liles han protagonitzat una mobilització en què s'ha reivindicat la igualtat en l'entorn laboral, educatiu i sanitari i s'ha fet bandera del missatge del 'només sí és sí'.

El punt de partida ha estat la plaça de Sant Joan, on s'han concentrat un centenar de persones d'edats diverses que han mostrat el seu suport en la causa. Encapçalada amb el lema Contra l'ofensiva patriarcal, vaga feminista, la marxa ha avançat pel carrer del Roser, el passeig de la Pau i la ronda del rector Moreta per arribar fins al nucli antic. Al llarg del recorregut, on ha predominat un ambient reivindicatiu, s'han sentit lemes com "visca, visca, visca la lluita feminista", "si toquen a una, ens toquen a totes" o "no vull ser valenta, vull ser lliure".

Els manifestants han tornat fins a la plaça de Sant Joan, on s'ha dut a terme la lectura del manifest protagonitzat per alumnes de l'institut Pere Fontdevila de Gironella. El missatge ha posat en relleu la necessitat d'erradicar "el degoteig constant de violències sexuals que viuen les dones" i ha criticat als socialistes "per cedir al xantatge de l'extrema dreta i posar en dubte el consentiment de les dones". En el manifest també s'ha denunciat l'assetjament escolar per raons de gènere, fent referència al cas de l'adolescent que va morir a Sallent.

La manifestació ha posat punt final a una jornada plena d'activitats per defensar els drets de les dones com ara un taller de pancartes que s'ha dut a terme a la plaça de Sant Joan o la lectura del manifest institucional del 8-M, a càrrec de sis treballadores de diferents àrees de l'Ajuntament de Berga, que han instat a totes les persones a reivindicar el feminisme i denunciar el sexisme cada dia. D'altra banda, ahir es va celebrar la tercera edició de la Marxa de Torxes, una reivindicació no-mixta promoguda per les associacions feministes del Berguedà.