El ple del Consell Comarcal del Berguedà d'aquest dimecres va acordar sol·licitar al Govern de la Generalitat que millori el servei de transport públic i la inclusió el més aviat possible del jovent del Berguedà als descomptes de la T-Jove. La moció es va aprovar per unanimitat.

El text de la moció exposa que "l’única opció real de transport públic a la comarca del Berguedà és l’autocar" que ofereix “una precària connectivitat amb les comarques veïnes. Ara per ara l’única opció viable pel que fa a temps i diners són els desplaçaments per l’Eix del Llobregat.”

Tenint en compte que el conseller de Territori, Juli Fernàndez, va anunciar la setmana passada que finalment el Berguedà, així com també el Solsonès, es podrà beneficiar dels descomptes de la T-Mobilitat que inclou, entre d'altres, la T-Jove, el Consell Comarval demana que els ciutadans del Berguedà en siguin beneficiaris el més ràpid possible: "Volem la inclusió en el termini més ràpid possible del Berguedà perquè els seus ciutadans siguin beneficiaris d’aquestes bonificacions.” També es reclama “millorar el servei de comunicacions intercomarcals i incloure aquests desplaçaments més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona en aquesta tarifa”.

El plenari també va reivindicar “la necessitat de l’arribada del ferrocarril a la comarca i que es facin passos efectius en aquest sentit”.

Millor finançament

El ple del Consell Comarcal del Berguedà també va aprovar una moció de l‘Associació Catalana de Municipis per traslladar al Govern la necessitat de donar una solució estructural a la greu situació de finançament dels Consells Comarcals. L’acord inclou diferents peticions com que mentre no s’aprovi la Llei de Governs i Finances locals, es creï un fons complementari al Fons de Cooperació local, que doti de suficiència financera als Consells Comarcals per a garantir la continuïtat dels serveis que presta.

A més, es demana que els Consells comarcal puguin participar directament en els tributs de la Generalitat i l’Estat o perquè es puguin beneficiar de les convocatòries de fons europeus.

D’altra banda, la consellera de Polítiques d’Igualtat, Anna Maria Serra va llegir un manifest commemoratiu amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora abans de començar la sessió.