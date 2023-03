L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) abandona el Pla de Reactivació Econòmica comarcal que va presentar fa dos anys i mig i que va aconseguir el suport i la implicació de la classe política. De fet, fa un any el Consell Comarcal del Berguedà anunciava la inversió de 300.000 euros per impulsar el pla i segons ha explicat a Regió7 el president Josep Lara, "n'hem gastat uns 200.000 amb accions pactades".

Segons ha anunciat l'ACEB en un comunicat, els empresaris es desmarquen del pla "fins que no es donin les condicions necessàries per desenvolupar un projecte d'aquestes característiques". Els motius són, assenyalen, que "només s'han acordat i executat accions menors; no existeix un pla íntegrament consensuat; no s'ha dotat a la comissió mixta de les funcions i capacitats necessàries perquè sigui àgil i executiva; i no es percep lideratge, compromís i voluntat necessària per part de les institucions responsables". També lamenten, "manca de fiscalització per part de l’oposició".

L'ACEB és contundent: "Les muntanyes d’excuses i tota mena de traves subterrànies han estat el dia a dia en tot el que hem intentat construir pel bé comú de tots i també, per descomptat, de les empreses privades que son part essencial del benestar de tots". Assegura que no hi ha hagut manera d’aconseguir "que el Berguedà canviï el seu curs conjuntural negatiu per ser un lloc amb més valor afegit, amb més treball de qualitat, amb més inversions públiques i privades i amb nivells de desenvolupament similars als de comarques veïnes".

Objectius del pla

El Pla de Reactivació Econòmica pel Berguedà que es va marcar l'ACEB del 2021 al 2025 perseguia tres objectius bàsics:

Definir les accions clau per la competitivitat present i futura del Berguedà

present i futura del Berguedà Definir un model de seguiment i governança per la correcta execució del pla

per la correcta execució del pla Buscar l’acord a través del consens públic – privat per impulsar els canvis estructurals necessaris

Es pretenia reactivar l’activitat econòmica del Berguedà després dels danys generats per la crisi de la covid i corregir problemes estructurals "que lesionen la competitivitat de la comarca". L’octubre del 2020 es va fer la presentació en públic de la proposta a diferents agents socioeconòmics i a la classe política berguedana, amb un suport majoritari "tot i que amb diferents nivells d’entusiasme i compromís", apunta el comunicat.

Un any més tard, el novembre del 2021, l’ACEB ja va comparèixer públicament per denunciar que tant el compromís de les institucions competents com la velocitat en l’execució de les actuacions no era el desitjat.

Quatre mesos més tard, el març 2022, el Consell Comarcal va anunciar que invertiria 300.000 euros en el Pla de Reactivació Econòmica comarcal i crearia una comissió mixta pel seu impuls, formada per representants polítics, directius del mateix Consell Comarcal i l’Agència de Desenvolupament i membres de l’ACEB.

Segons apunta l'ACEB, "durant tot aquest temps, hem vist com altres territoris han tingut la capacitat de progressar amb projectes ambiciosos de promoció econòmica, amb lideratges forts i amb el consens de tots els agents". Al Berguedà, "no ens queda altre remei que lamentar que després de tot aquest temps, dels múltiples intents per impulsar consens i l’agilització de l’execució, ens sentim frustrats i fins i tot enganyats. Si a aquests fets hi sumem el moment que ens toca viure de final de mandat polític i d’entrada en campanyes electorals, tot plegat no ens fa ser gens optimistes".

Accions per valor de 200.000 euros

El Consell Comarcal del Berguedà lamenta que l'ACEB abandoni el Pla de Reactivació, ja que, segons el president Josep Lara, la voluntat és "seguir treballant en la promoció econòmica de la comarca". Reconeix que "potser sí que a vegades els passos a l'administració són lents, però s'avança".

Josep Lara ha explicat que de la partida de 300.000 euros anunciada l'any passat, fins ara se n'han invertit uns 200.000 per a diferents accions pactades i consensuades a la Taula de Reactivació, de la qual en formen part el Consell Comarca del Berguedà (governat per Junts i PSC), l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, els grups d'ERC i la CUP, i fins ara l'ACEB.