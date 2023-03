L'Ajuntament d'Avià ha construït un vestidor i una caseta per guardar el material al camp de futbol municipal perquè siguin utilitzats pels equips femenins que enguany ha creat la UE Avià.

El consistori vol aprofitar la setmana de la commemoració del 8-M, Dia Internacional de les Dones, per exposar la iniciativa que ha fet realitat la regidoria d’Esports de l’Ajuntament i mostrar tot el seu suport a la igualtat de gènere en l’esport.

La fundació dels dos primers equips femenins per part de la UE Avià genera una gran satisfacció al consistori i per aquest motiu l’Ajuntament d’Avià ha realitzat un esforç per facilitar-los al màxim la seva activitat esportiva.

El vestidor està fet a mida i completament equipat amb dutxes, bancs, una pica, un lavabo i fins i tot assecadors de cabell. Les noves instal·lacions s’han creat a la mateixa zona on ja hi ha els vestidors locals de la UE Avià, i la caseta del material es troba en un edifici separat, just al costat de les casetes.

El cost de la construcció del vestidor i de la caseta per guardar el material ha estat de 10.000 euros, finançats completament per l’Ajuntament d’Avià.

Un total de 25 nenes conformen els dos equips femenins de la UE Avià. Hi ha un equip a la categoria benjamí-aleví, format per nenes que es troben a 3r, 4t i 5è de primària. Després hi ha un equip a la categoria aleví-infantil, format per nenes de 5è i 6è de primària i nenes de 1r d’ESO. Disputen els seus partits com a locals els dissabtes entre les 10h i les 12h.

El regidor d’Esports, Gerard Aran, explica que “és un motiu d’orgull que el poble d’Avià pugui comptar amb dos equips de futbol femenins i l’Ajuntament els dóna tot el seu suport”.

Aran opina que “la creació d’aquests espais perquè els puguin utilitzar les futbolistes n’és una bona mostra i esperem que aquesta només sigui una primera passa perquè en el futur el club i el poble puguin tenir més equips femenins”.

L’Ajuntament d’Avià vol fomentar la igualtat en l’esport i garantir que totes les dones tinguin els mateixos drets que els homes en la pràctica esportiva i en tots els àmbits de la societat.