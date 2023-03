L'alcalde de Saldes, Moisès Masanas, ha volgut donar resposta als dos regidors que han dimitit al·legant "falta de comunicació i confiança" en la resta de d'equip de govern, assegurant que "l'equip ha continuat treballant amb tots els regidors fins ara, amb màxima llibertat per si alguna persona del grup vol fer una llista alternativa". Ismael Calvo i Ignasi Ripoll estan valorant si presentaran o no una llista independent a les municipals del 28 de maig, però han deixat clar que no continuaran en el projecte liderat aquest mandat per Moisès Masanas, que ja va anunciar fa uns mesos que no encapçalarà la llista de Tots Som Poble-AM (partit vinculat a ERC) perquè és el candidat d'ERC a Berga.

El partit a Saldes tindrà continuïtat. Moisès Masanas recorda que "l'any 2015 començava a Saldes una candidatura amb el nom de Tots Som Poble -AM, amb la qual durant aquests vuit anys hem estat escollits per àmplia majoria per governar al municipi de Saldes". Ara, un nou equip seguirà la feina feta. Tot i que Moisès Masanas no amaga que "d'inici confiava en la continuïtat dels dos regidors", respecta la decisió que han pres: "Un d'ells ja m'havia manifestat de paraula la intenció de no continuar per motius laborals, al final van al·legar no sentir-se còmodes sota el paraigua d'ERC".

A part de no sentir-se còmodes sota les sigles d'ERC, els regidors explicàvem que la relació era distant i que "ens vam assabentar per les xarxes socials de la convocatòria per fer balanç del mandat", un acte que es farà el 25 de març. "Com a membres del govern de Saldes no se'ns va comunicar". L'alcalde argumenta que "com a màxim responsable de la candidatura, i ja d'inici l’any 2015, personalment he fet una convocatòria al poble, no institucional, per explicar l'estat del projecte cada dos anys. Ja es va fer els anys 2017, 2019 i 2021, i aquest 2023 també es convoca com a Tots Som Poble-AM la trobada amb el poble per explicar l'estat dels projectes aquest darrer període i fer la presentació de l'equip que continuarà la feina".

Tot i la dimissió dels regidors del govern Ismael Calvo i Ignasi Ripoll, Moisès Masanas agraeix la feina feta: "Malgrat la desavinença que hi pugui haver hagut en aquest punt concret, la feina de l'equip ha estat excel·lent i només tinc que paraules d 'agraïment per la feina feta per tots els regidors i l'equip tècnic de l'Ajuntament de Saldes".

També ha volgut deixar clar que ha estat un projecte, des de bon inici, "d'una llista oberta i transversal, on tothom que ha volgut treballar per al poble ha pogut ser-hi i desenvolupar el projecte comú. De fet, Ismael Calvo sja s'havia presentat anteriorment a dues eleccions com a alcaldable per CiU".

Moisès Masanas ha volgut remarcar que "tenim grans projectes entre mans per fer de Saldes un lloc millor per totes les persones que hi viuen i continuarem treballant per aconseguir-ho".

Relleu al càrrec dels regidors que pleguen

David Castro Baena i Joan M. Vila Farràs entraran a l'Ajuntament de Saldes. Seran els dos nous regidors que, des d'ara fins a final de mandat (tres mesos), prendran el relleu a Ismael Calvo i Ignasi Ripoll. La renúncia al càrrec es farà efectiva al ple de dimecres 15 de març. I la presa de possessió està pendent de data.