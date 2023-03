Els Nans Nous de la Patum Infantil es renovaran i tindran una imatge el màxim de semblant als de la Patum. Actualment, les cares dels quatre nans dels petits són diferents que les de la comparsa dels adults, i la voluntat és que llueixin la mateixa imatge.

Els responsables de la Patum Infantil ja fa tres anys que van posar sobre la taula renovar els Nans Nous però amb la covid va quedar aparcat. Ara, tirarà endavant l’encàrrec de fer nous els Nans Nous, amb el vistiplau del Consell Municipal de la Patum i l’Ajuntament. El president del Consell i alcalde de Berga, Ivan Sànchez, assegura que a tres mesos vista de la Patum, «hi ha temps per fer-los, però no podem assegurar que els tinguem per a la Patum d'enguany. Si no, per la de l’any que ve».

Els actuals Nans Nous han perdurat des dels inicis de la Patum Infantil, i un cop es tinguin els nous passaran a ser patrimoni de Berga, apunta Ivan Sànchez, que també comenta que «els caps es faran més grans, perquè són força estrets i petits».

A part dels Nans Nous de la Patum Infantil, la reunió del Consell Municipal de la Patum de divendres al vespre també va acordar reforçar la comunicació associada a les diferents activitats de la Patum Tot l’Any, amb l’objectiu de donar a conèixer la festa més enllà de la programació habitual. I, mantenir el sorteig per tal que la ciutadania accedeixi al balcó de l’Ajuntament per gaudir del tercer i quart salts de les Patums completes. A més, es mantindrà l’accés per ordre d’arribada al balcó fins a completar l’aforament a l’inici dels passacarrers de dimecres i de dissabte.