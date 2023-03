Més d’una vintena de parcs de bombers dinamitzen les prop de 40 campanyes per aconseguir que 3.500 persones vagin a donar sang. Unes donacions que són imprescindibles per remuntar les reserves de sang abans dels festius de Setmana Santa, quan acostumen a baixar al voltant del 25%. Berga se suma en aquesta nova campanya de donació de sang.

A la capital del Berguedà, es podrà donar sang i plasma a l'Hotel d'Entitats dimecres,15 de març, de 17 a 21 h; i dijous, 16 de març, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

Els bombers i bomberes de Berga animaran les tardes del dimecres i dijous acompanyant l'acapte amb els seus vehicles i altres activitats.

Setmana Santa, època crítica

Les reserves de sang baixen considerablement durant la Setmana Santa. El canvi d’hàbits i les vacances fan que la població s’acosti menys als punts de donació, i per això, amb aquesta campanya es vol incentivar la donació les setmanes prèvies a l’abril per tal d’assegurar que es mantenen les reserves de sang en uns nivells òptims.

Cal tenir en compte que les plaquetes, un dels elements que s’extreu de cada donació de sang, caduquen al cap de 5 dies i que els glòbuls vermells caduquen al cap de 42 dies. Per això, és important mantenir les donacions al llarg de tot l’any i aconseguir unes 1.000 donacions cada dia.

La il·lusió, el fil conductor de la campanya

És el primer any que aquesta campanya recupera l’ambient festiu, participatiu i social després de tres edicions marcades per les restriccions de la covid. Per aquest motiu, el fil conductor de la jornada d’enguany és la il·lusió de tornar a celebrar.

Al web donarsang.gencat.cat/bombers es poden trobar totes les campanyes implicades en la iniciativa.

Dona sang i emporta’t un clauer

En agraïment a la seva donació, les persones que participin en aquesta nova edició de la campanya rebran un clauer amb la forma d’un casc de bombers.