El Mercat de Productors de Cal Rosal ha arrencat el cicle d'enguany amb la jornada d'aquest diumenge, que ha comptat amb la participació d'onze parades amb productes variats com ara embotits, formatges o cervesa artesana, entre d'altres.

Un diumenge molt assolellat i amb temperatures de primavera ha contribuït a generar moviment a Cal Rosal. Olga Manrique era una de les persones que es passejava pel mercat: "He vingut a passar el matí, a comprar una mica i a prendre alguna cosa a la terrassa d'un bar".

Tot i que el matí ha començat més fluix, cap al migdia l'ambient s’ha animat i les terrasses dels bars de Cal Rosal s’han omplert a l'hora del vermut. El bon temps i la música en directe a la Porta del Comerç de Cal Rosal eren un bon reclam. Efrèn Vila, del Restaurant Sol i Cel de Cal Rosal, ha valorat molt positivament la jornada: "Sempre va bé que es facin coses, ens aporta més visitants, les terrasses plenes i la gent té ganes de venir a fer una volta i de comprar". Cristina Molla, de la rostisseria Xavi Xavier, ha coincidit amb Vila que el mercat és un bon esquer per atraure clientela: "Quan s'ha acostat l'hora de dinar hem notat més afluència de gent que altres diumenges, hem tingut feina".

Si pels bars de Cal Rosal la fira ha estat molt positiva, per als paradistes no tant com haurien volgut. “Ens pensàvem que hi hauria més gent a les parades i comprant, però la cosa fin ben entrat el matí ha estat bastant tranquil·la, a veure si al migdia s'anima una mica més", ha comentat Lluïsa Aloy de la parada de Formatges Rocatova. Unes sensacions que ha compartit Maria Àngels Casabella, de la parada Casabella Natura: "Hi ha hagut afluència de gent, però la majoria venen a passejar i a prendre alguna cosa i no pas a comprar".

Cap al migdia, l'actuació musical en directe de Trending Covers ha amenitzat la jornada, com també les activitats infantils, i el taller centrat en l'elaboració de productes del porc a càrrec d'El Soler de Preixana, una explotació familiar ecològica de porcí i boví de cicle tancat. El Soler de Preixana ha ofert també petites botifarres a la brasa, de quilòmetre zero, per degustar tot gaudint del concert.

El Mercat de Productors de Cal Rosal ha tancat pels volts de les 2 del migdia amb un balanç positiu per part dels establiments locals, però amb una nota més baixa que en altres edicions per part dels paradistes, que tot i valorar molt positivament la iniciativa, en general han fet poques vendes.

El d’avui ha estat el primer de quatre Mercats de Productors que es faran fins a final d’any. Després del d’hivern, hi haurà el de primavera, el d’estiu i el de tardor.