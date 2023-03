L’Ajuntament de Puig-reig ha aprovat al ple d'aquest març el projecte executiu de remodelació del vestíbul i dels serveis del teatre de l’Ametlla de Merola. Es tracta d’una fase més per millorar de l’equipament cultural de la colònia després que l’any 2019 s’instal·lés el pati de butaques.

El projecte té un cost de 260.000 euros i estarà finançat amb subvencions de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, a banda de fons propis. Segons ha explicat l’alcalde Josep Maria Altarriba, la intenció és buscar el moment més idoni per realitzar l’obra durant la tardor perquè estigui el màxim d’avançada abans dels Pastorets i si quedés algun element, finalitzar-lo després de Nadal, per no afectar a les representacions.

En la mateixa sessió plenària, també s’ha aprovat la renovació de la concessió del bar del mateix equipament cultural. El consistori ha tret a licitació el servei del bar amb una renovació de les bases i la incorporació de noves clàusules per a la nova contractació, com per exemple, l’obligatorietat de disposar de servei de bar sempre que hi hagi activitat al teatre.

Eva Serra, regidora de l’oposició, ha demanat si s’ha tingut en compte l’adaptació de l’edifici del bar per a l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda i si aquest garanteix l’estabilitat i els requisits necessaris per funcionar com a bar, i si l’Ajuntament ha fet revisar aquests elements, tenint en compte la seva antiguitat. L’alcalde Josep Maria Altarriba ha respost que l’accessibilitat formarà part d’un altre projecte, però ha recordat que la remodelació dels nous serveis ja inclou lavabos accessibles. Pel que fa a les condicions de l’edifici, ha dit que caldrà realitzar un estudi.

Passos de vianants

El ple de l'Ajuntament de Puigr-reig d'aquest mes també ha donat llum verd als projectes dels passos per a vianants de la zona del camp de futbol, a l’accés nord al poble i també a la zona de Cal Marçal, a l’accés sud. Aquestes obres permetran als veïns i veïnes dels dos punts del municipi, poder travessar i transitar amb el màxim de les garanties de seguretat.

Informacions de les regidories

En el torn d’informacions de regidories s’ha fet esment de les restriccions després que Puig-reig hagi entrat en fase d’excepcionalitat per sequera. L’alcalde Josep Maria Altarriba ha demanat a la ciutadania un esforç per evitar que la situació empitjori.

El regidor d’Esports, Cristian Pérez, ha parlat de les actuacions que s’estan realitzant a la zona del pump track per fer-lo transitable i accessible, no només per la pràctica del nou equipament esportiu, sinó dels espais laterals per passejar o per estar-s’hi. També s’hi ha plantat arbres, i s’hi ha instal·lat bancs i taules. A més a més s’hi traslladarà l’espai jove exterior.

I el regidor Jesús Subirats ha anunciat la nova edició de la Festa de la Novel·la Històrica el 2 d’abril, amb autors de referència, taules rodones i activitats per la mainada i passejada literària a Cal Pons.

Precs i preguntes

En el torn de prec de preguntes l’oposició ha preguntat sobre les concessions i la licitació dels serveis de bar de la llar i del centre cívic de Cal Riera. L’alcalde ha avançat que s’espera al ple d’abril poder portar a aprovació els dos plecs després de les obres d’adequació que s’està realitzant a les instal·lacions de la llar.

També han demanat per les obres de renovació i millora del col·lector de Costa de la Garbera. L’alcalde ha explicat que quan s’ha iniciat l’actuació amb una desbrossada perquè hi puguin accedir les màquines, s’han trobat algunes complicacions per la dificultat de poder-hi treballar i la necessitat de replantejar l’obra amb l’empresa concessionària que comportarà una modificació del projecte. Ha destacat però que el seu finançament no perilla encara que s’allargui alguns mesos el període d’execució.