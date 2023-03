El Consell Comarcal del Berguedà destina més de 100.000 euros al programa "Temps de Cures", que atén nens i infants de 0 a 16 anys. El departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat hi destina, enguany, 102.285,38 euros , un import que se suma als 92.000 euros que ja es van invertir el 2022. En total, en aquests dos exercicis s’hauran invertit 194.285 euros. El Consell en farà la gestió.

El president de l’ens comarcal, Josep Lara, i la consellera Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’Igualtat, Anna Maria Serra, ha presentat el programa aquest dimarts. “Temps per cures” és un programa integral que la Generalitat atorga al món local per facilitar el disseny de polítiques públiques centrades en la gestió de les cures i els usos del temps, amb la voluntat que cada ens distribueixi aquests diners tenint en compte criteris territorials.

El Consell del Berguedà ha redactat "un projecte transversal", segons han explicat fonts de l'entitat, tenint en compte la ruralitat de la comarca i la feminització de les cures en l’àmbit familiar amb la voluntat de fomentar el benestar de la població de la comarca i generar, també, inèrcies de desenvolupament econòmic.

Hi ha tres línies d'actuació. Una primera línia va adreçada a finançar el servei d’acollida escolar de municipis amb escola Zona Escolar Rural (ZER) per ampliar els recursos a les famílies. Una segona línia s’adreça a finançar les activitats d’estiu de municipis petits amb escola ZER o de les poblacions veïnes que hi tenen infants escolaritzats. S’hi han destinat 50.000 euros i se n’han beneficiat 230 infants de municipis de menys de 250 habitants: Vallcebre, Montmajor, Gósol, Sant Julià de Cerdanyola, Borredà, Montclar, Vilada, Saldes i l’Espunyola. L’objectiu d’aquestes dues línies és oferir serveis complementaris a l’escola rural per pal·liar les absències, deficiències o mancances de serveis als nuclis rurals. D’aquesta manera s’ajuda a retenir població, atraure’n de nova i aconseguir-ne la fixació promovent el reequilibri territorial.

La tercera línia és oberta a tots els infants de la comarca vinculats a serveis socials. Aquesta ofereix ajut econòmic a les famílies per tal que els infants i joves puguin accedir a les activitats d’estiu que es porten a terme a través de les diferents entitats de lleure i esportives organitzadores. En total, n’han estat beneficiaris 83 infants i s’hi han destinat 13.000 euros.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha explicat que “a través d’aquestes tres línies es pretén donar un major suport als municipis més petits perquè els infants tinguin possibilitat de continuar al municipi a l’estiu, on el temps de cura de les famílies és important”. S’han dut a terme durant el 2022 i tindran continuïtat enguany amb la incorporació d’una quarta línia de caràcter universal i s’hi destinaran 14.500 euros.

Suport per la cura dels fills de 0 a 14 anys

L’objectiu del programa és oferir suport de canguratge per aquelles famílies amb necessitats puntuals de cura als seus fills de 0 a 14 anys. És un recurs gratuït de cura a domicili, que es prestarà en diferents franges horàries als diversos municipis de la comarca.

L’objectiu d’aquest programa és oferir una atenció bàsica, ludicosocial i de cura, alhora que es facilita la conciliació de la vida, laboral, familiar i personal a les mares i pares dels infants i joves.

Aquest servei és obert a totes les famílies amb càrregues d’infants menors d’edat d’entre 0 a 14 anys, amb manca de recursos de conciliació familiar i amb necessitat per disposar de temps personal i de respir i han d’estar empadronades algun dels 31 municipis del Berguedà.

El projecte prioritza les famílies de persones ocupades o en cerca activa de feina, famílies monoparentals amb càrregues familiars d’infants menors d’edat fins a 14 anys, famílies nombroses, famílies amb fills i filles amb diversitat funcional o amb un grau de dependència, o els fills requereixen una especial atenció, dones en situació de violències masclistes o famílies amb pocs recursos econòmics.

La consellera comarcal d’Atenció a les Persones, Salut i Polítiques d’Igualtat, Anna Maria Serra, ha explicat que a través de les diferents actuacions, “es reconeix la importància social del temps que especialment les dones dediquen a l’atenció dels fills”. Aquesta programa també serveix “per garantir una atenció a la infància, molt especialment en el cas de les famílies que es troben en risc d’exclusió social, a través de serveis de proximitat i qualitat”.

Anna Maria Serra ha dit que “tradicionalment la dona ha adoptat el rol de cuidadora.” Amb aquest programa “se’ls facilita disposar de més temps per elles i les seves activitats”.