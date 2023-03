L’Ajuntament de Berga ha obert el termini per sol·licitar l’ocupació de la via pública durant la diada de Sant Jordi, el 23 d’abril. Enguany, s’escau en diumenge i el consistori contempla la possibilitat d’instal·lar parades durant tot el cap de setmana, prèvia sol·licitud i liquidació de la taxa corresponent. El dissabte 22 però, l’espai del passeig de la Indústria estarà ocupat per les parades del mercat setmanal. El consistori s’encarregarà de distribuir les parades de roses i llibres que peticionin aquest emplaçament, tenint en compte la disponibilitat de l’espai i prioritzant, en la mesura que sigui possible, les botigues que desitgin posar parada davant del seu establiment comercial.

Sol·licitud d’espai Les persones i/o entitats interessades en disposar d’una parada o estand per vendre roses o llibres durant la festivitat d’enguany, poden tramitar les peticions fins a l’11 d’abril. Per fer-ho, serà necessari presentar una instància específica anomenada Llicència d’ocupació de la via pública per a llocs de venda eventuals (parades, atraccions i circs) (TR020,) disponible a l’apartat 'Tràmits i gestions' del web municipal ajberga.cat o en aquest enllaç. Informació i documentació En el document de sol·licitud de l’espai, caldrà especificar el tipus de parada que es vol instal·lar, és a dir, si es vol destinar a la venda de llibres, de roses, d’ambdós productes o d’altres articles relacionats amb la festa de Sant Jordi. També caldrà indicar la ubicació i la mida de l’estand, així com l’horari d’ocupació de l’espai en qüestió. A banda d’això, serà necessari adjuntar la carta d’autoliquidació tributària, que és el document que acredita que s’ha abonat la taxa corresponent per portar a terme l’activitat. Presentació d’instàncies En compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques i les entitats sense ànim de lucre han de fer la sol·licitud de forma telemàtica, mentre que les persones físiques poden tramitar-ho en línia o presencialment, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) situada a l’Ajuntament de Berga. En cas d’haver de realitzar la tramitació de forma presencial, caldrà sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 600 464 067. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i els dilluns, de 17 a 19 h.