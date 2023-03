La campanya de la caça i la tòfona del Berguedà ha finalitzat aquesta setmana amb un bon regust de boca. La ruta dels sopars maridats que s’ha estrenat enguany ha servit per donar un impuls a la campanya gastronòmica d’hivern que impulsa l’associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Segons les xifres facilitades pels 11 restaurants participants a la campanya de menús, s’han servit un total de 900 àpats amb caça i/o tòfona del 14 de gener al 12 de març.

Ruta de sopars maridats

La gran novetat d’aquesta edició ha estat la ruta de sopars maridats, que s'ha tancat amb un balanç molt positiu per la bona resposta d'assistents. Durant sis dijous de febrer i març els 6 restaurants participants han servit un total de 210 menús amb la caça i la tòfona com a protagonistes.

Els àpats han estat maridats amb vins de cellers de la DO Pla de Bages, entitat que ha col·laborat amb la iniciativa oferint els premis del sorteig que es farà el dilluns 20 de març. Aquests premis consistiran en una experiència enoturística en un celler de la DO Pla de Bages entre les persones que hagin assistit a tots els sopars, i en sis ampolles de vi a un wine bar de la DO Pla de Bages a sortejar entre tots els assistents que hagin segellat almenys un restaurant.

Jordi Badia, president de l’Associació d’Hostaleria i Turisme, ha valorat positivament la campanya: "Hem pogut oferir una gran varietat de plats de caça i tòfona i l’hem posat en valor", ha assegurat. I ha afegit: "Els sopars maridats podrien ser un pol d’atracció turística per la comarca, complementant-ho amb els coneixements que hem tingut de tofonaires i enòlegs".

Jordi Badia ha volgut agrair, de nou, la bona resposta dels restauradors, destacant l’esforç d’oferir preus ajustats amb productes de temporada i del Berguedà.

Restaurants participants

En aquesta edició de la comanya han participat a la Cuina de la Caça i la Tofona els restaurants Cal Pericas (La Pobla de Lillet), Niu Nou (Bagà), Cal Travé (Berga), Cal Marçal (Puig-reig), Cal Marsalet (L’Espunyola), Ca l’Amagat (Bagà), Susèn (Saldes), La Barana (Berga), El Recó de l’avi (Guardiola de Berguedà), Els Roures (Castellar del Riu) i La Cabana (Berga).

La campanya ha comptat amb el patrocini de caves i vins Rovellats.