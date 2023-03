Francesc Ros serà el cap de llista d'En Comú Podem a Berga. El partit ha triat en assemblea conjunta el seu candidat a les eleccions municipals del 28 de maig.

Per primera vegada a Berga, Comuns i Podem aniran en coalició. Per a l’alcaldable "és important que Comuns i Podem anem també conjuntament a Berga, en una única candidatura per sumar i dur a la ciutat les polítiques socials i de progrés que ja de la mà de Yolanda Diaz i de la resta de ministres d’Unides Podem estem fent a nivell d’Estat" .

Francesc Ros, que participa activament al cercle de Podem Berguedà, va militar de jove a les joventuts del PSC, a Sant Boi de Llobregat, la seva localitat natal i del qual es va apartar, segons explica "amb la marxa de Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat, i el gir del partit cap a posicions menys catalanistes. I també pel fet que el PSOE va decidir rescatar la banca per davant de les persones".

Per aquest motiu, afegeix, “la meva aproximació a una esquerra més alternativa, va culminar l’any 2014 amb l’eclosió i l’entrada a Podem com a força realment del canvi".

Ros que té 56 anys i és pare d’una filla, format com a tècnic de Transport Sanitari i que actualment treballa en una empresa de transport a Castellbisbal, ha destacat que el primer objectiu, és millorar la vida de la gent de Berga “ per això cal tornar a tenir representació al consitori” i rebla “cal transformar aquesta ciutat, posant les persones al centre, vetllant pel dret a la salut, envellir dignament i que els joves no hagin de marxar a treballar fora” i afegeix sense oblidar els reptes de ciutat “com les necessitats dels barris i la lluita contra l’emergència climàtica i per la sobirania energètica “.

En Comú Poder a Berga farà en les properes setmanes un acte per explicar els eixos bàsics del programa per a la ciutat. A més, es donaran a conèixer la resta de noms de la llista, de la qual Ros aprofita per destacar que "els noms no som l’important, ho és el projecte".