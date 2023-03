El Servei Català del Trànsit està treballant per establir un "ús preferent" per a ciclistes a carreteres del Berguedà durant el cap de setmana, en què els cotxes haurien de reduir la velocitat. La mesura afectaria el tram de la carretera C-16 entre Manresa i Guardiola de Berguedà, que passa per pobles com Navàs, Sallent, Gironella o Berga.

El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ho ha explicat al final d'una compareixença a la comissió d'Interior prevista per parlar de la sinistralitat del col·lectiu ciclista a Catalunya els últims anys i de les possibles solucions per reduir-la. Una de les mesures plantejades per garantir la seguretat de les persones que surten en bicicleta a fer esport seria, ha apuntat Lamiel, implementar "vies d'ús preferent" per a ells. "Podria ser el cap de setmana al matí perquè hem detectat que és quan hi ha més activitat ciclista en vies interurbanes i més accidentalitat: el 15% dels accidents amb ciclistes implicats se situen en aquesta franja", ha exposat el director de l'SCT.

"Això significa que en moments determinats -podria ser el cap de setmana- assenyalaríem amb dispositius mòbils de gestió de trànsit que els ciclistes tenen un ús preferent de la via i que els conductors han de reduir la velocitat", ha precisat Lamiel davant els diputats de la comissió d'Interior. "Tenim ganes que això es pugui dur a terme a diversos punts del país", ha asseverat Lamiel, que no ha posat cap calendari sobre això més enllà de precisar que hi continuen treballant.

El director de l'SCT ha afegit que la mesura també afectarà vies secundàries del Penedès. Així mateix, ha comunicat que el servei de Trànsit manté converses amb la Diputació de Girona per treballar a aplicar-lo a l'anomenada "carretera dels Àngels" (GIV-6703) que surt de Girona capital cap a pobles de l'Empordà. "A les zones on gairebé no hi ha veïns és més fàcil plantejar-ho. En les que hi ha més població, haurem de pensar molt bé com ho fem", ha opinat Lamiel.

Augmenten els accidents però no els morts

La compareixença del director de l'SCT ha repassat les dades de sinistralitat ciclista a Catalunya i Lamiel ha mostrat que la mortalitat de ciclistes al territori manté la mateixa tònica des dels últims 15 anys: el 2007 hi va haver nou ciclistes morts a la carretera, el 2019 van ser nou més i el 2022 van ser 7 (s'exclouen de l'anàlisi 2020 i 2022 per les alteracions de circulació degudes a la pandèmia). Tot i això, les dades reflecteixen un augment del nombre d'accidents amb ciclistes implicats en què hi ha víctimes en el mateix període: el 2007 n'hi va haver 188, el 2019 van ser 448 i el 2022, 492.

"Això s'explica pel canvi de model de mobilitat dels darrers anys, que ha fet que molta més gent utilitzi la bicicleta per als seus desplaçaments quotidians o per anar a treballar", ha apuntat Lamiel. Pel que fa als llocs on es concentren els sinistres relacionats amb ciclistes, el director de l'SCT ha assenyalat l'N-II, la C-35, la C-31, l'N-340 i l'N-260, totes amb més de deu ciclistes que van ser víctimes d'algun accident l'any passat.

Per combatre l'accidentalitat d'aquests punts, Lamiel ha demanat que es facin intervencions a les vies, tant a la senyalització com a l'estat de la infraestructura: "Dono una idea d'on caldria actuar".