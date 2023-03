La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà celebra els 50 anys de l'associació amb una festa que estarà amenitzada amb actuacions d'entitats de la comarca, i algunes comptaran amb la col·laboració d'usuaris i usuàries de la fundació.

L'acte es farà el diumenge 26 de març, a les 8 del vespre, i servirà per fer un repàs a la trajectòria de la Fundació, amb les persones i les històries que han fet possible complir mig segle de vida.

Per poder arribar al màxim de gent possible, Televisió del Berguedà emetrà en directe la celebració amb el programa especial 'Enganxa't als 50': "Serà una oportunitat més per acompanyar a la Fundació en aquesta celebració tan important i emotiva, però aquest cop des de casa", apunten fonts de la fundació. És un acte organitzat per Televisió del Berguedà i la fundació, i està subvencionat pel Consell Comarcal del Berguedà.

Canvi de nom

El mateix diumenge 26 de març, la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà farà públic el canvi de nom, "ja que l’actual ha quedat obsolet i és irrespectuós pel col·lectiu que atén", segons fonts de l'entitat.

El canvi de nom s’ha decidit després de diverses jornades creatives amb persones del Berguedà, així com també amb professionals, usuaris i famílies de la fundació: "Un cop vam tenir una primera llista de noms vam fer un formulari de votació, en el qual van participar gairebé 600 persones en 48 hores", expliquen.