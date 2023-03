Uns 800 estudiants de quart d'ESO, de Batxillerat i de cicles formatius de grau superior visitaran la Fira del Coneixement de Berga. La mostra, que arriba a la 13a edició, recupera la presencialitat després de tres anys d'edicions en format virtual per la covid.

La Fira del Coneixement es farà el dimecres 19 i el dijous 20 d'abril al Pavelló de Suècia de Berga, de les 9.30 h a les 17 h. L'organitza l'Exploratori dels Recursos de la Natura, de la UPC. Dolors Grau, professora de la UPC i directora de l'Exploratori, explica que "ja hi ha uns 750 estudiants inscrits", pràcticament el límit de la capacitat: "les places per als matins estan plenes, i a les tardes encara podríem encabir entre cinquanta i cent joves més". A més dels estudiants, si la sala no s'omple del tot s'obre al públic en general: "Si algú té interès per conèixer els projectes de recerca que mostrarem, que s'acosti la tarda del 19 o la del 20 d'abril al Pavelló de Suècia".

Els inscrits són majoritàriament de la comarca del Berguedà però també n'hi ha del Bages, del Barcelonès, del Vallès Occidental i de l'Alt Penedès.

L'esdeveniment que tindrà lloc d'aquí a un mes, donarà a conèixer projectes de recerca punters relacionats amb la ciència i la tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de diferents Centres d'Investigació. La finalitat és augmentar l'interès dels joves per la recerca per tal de despertar vocacions científiques i poder demostrar que la ciència és a l'abast de tothom.

Les activitats previstes dins la Fira del Coneixement són fer un recorregut pels vuit estands que mostren la recerca de diferents grups, veure una exposició, escoltar una xerrada i fer una visita a la serra de Queralt.

Estands, exposició, conferència i visita

Hi haurà vuit estands. Un serà d'intel·ligència artificial, un altre relacionat amb la sostenibilitat, n'hi haurà un d'edificis saludables i eficients, també un de xarxes amb codi obert, un altre estand relacionat amb la salut visual dels infants, també d'anàlisi i tecnologia d'estructures materials, un estand plasmes per aplicacions biomèdiques i un últim expositor sobre la revolució de la biologia i la medicina computacional (del mediàtic grup de recerca BIOCOM).

A més, es podrà visitar l'exposició 'Coneixes el bosc que t'envolta?'. És una mostra interactiva, amb codis QR, per saber més sobre el bosc i la sostenibilitat.

També es podrà visitar l'espai natural protegit de la serra de Queralt.

I un altre al·licient de la Fira del Coneixement serà la conferència, que sempre va relacionada amb la temàtica de l'Any Internacional, i en aquesta ocasió és Diàleg com a garantia de pau. Serà el dia 19, a 2/4 de 12 al Pavelló de Suècia de Berga, amb el títol 'Viu una experiència transformadora a la UPC: Implica't en cooperació per al desenvolupament'; i anirà a càrrec de Gemma Fargas, directora del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC.

En el trascurs de l'acte de la xerrada s'aprofitarà per fer un homenatge a Josep Font, que va morir el juliol de l'any passat i que era una de les ànimes de la Fira del Coneixement, com a codirector de l'Exploratori dels Recursos de la Natura.

Dolors Grau ha qualificat la Fira del Coneixement com a "oportunitat per conèixer grans grups de recerca, de la mà dels joves investigadors que hi ha als estands. Per als estudiants poden ser un referent". I d'altra banda, "com a universitat, divulguem la ciència i la recerca".

Per a més informació, clica aquí.