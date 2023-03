L’Ajuntament de Berga treballa amb el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, amb l'objectiu de promoure els desplaçaments per la ciutat a peu, en bicicleta o en transport públic. Segons el regidor de Mobilitat, Guillem Canal, "si deixem el cotxe a casa, fonentem la mobilitat sostenible, augmentem el dinamisme del comerç, la bona salut i també les relacions entre la població". Aquest és l'objectiu amb què treballa l'equip de govern (CUP i ERC).

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible té com a pilar fonamental la participació ciutadana. Dimecres que ve, 29 de març, es farà la jornada MOU-TE!, per identificar punts conflictius de la mobilitat a Berga i aspectes a millorar. Va adreçada a la població i consistirà en completar diferents itineraris, a peu i en bicicleta, amb inici i final a la plaça de les Fonts. Les persones interessades a participar-hi s'han d’inscriure prèviament mitjançant aquest formulari per tal de formar part d’un dels quatre itineraris proposats. L’activitat es farà de 17:30 a 19:30 h i les rutes són:

Recorregut a peu 1 (Barri Vell) . Distància de 2,4 km.

. Distància de 2,4 km. Recorregut a peu 2 (Zona oest) . Distància de 3,5 km.

. Distància de 3,5 km. Recorregut a peu 3 (Zona est) . Distància de 3 km.

. Distància de 3 km. Recorregut en bicicleta (Polígon Industrial de La Valldan – Institut Guillem de Berguedà). Distància de 7,4 km. Les persones que participin en aquest recorregut hauran de portar bicicleta i casc.

El regidor de Participació Popular, Andreu Comas, ha explicat que la jornada participativa farà que "les persones que es desplacen cada dia a peu o amb bicicleta i les persones amb diferents graus de mobilitat i discapacitat visual puguin parlar directament amb els experts sobre els obstacles que es troben”.

MOU-TE no és una activitat lúdica sinó una acció participativa per buscar millores a la mobilitat de la ciutat. Les persones participants es distribuiran en grups i estaran acompanyades per personal de l’equip extern que gestiona el procés participatiu. Cada itinerari comptarà una persona especialista de l’equip extern per prendre nota de les aportacions realitzades per les persones participants. També es preveu fer fotografies de l’experiència de cada grup, per il·lustrar gràficament les aportacions.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Berga és previst que s'aprovi a finals d'aquest any i ha de permetre definir les estratègies i accions a desenvolupar a la ciutat en un període de sis anys, per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i integrador. La mobilitat fa referència als desplaçaments a peu, en vehicle privat, transport públic col·lectiu o en bicicleta, als aparcaments, a la seguretat viària o a la qualitat ambiental de la ciutat.