Els pantans estan a uns nivells amb pocs precedents

Hem entrat a la primavera amb una situació de sequera a la Catalunya Central i al Prepirineu «molt accentuada». El meteoròleg berguedà Aleix Serra ha explicat a Regió7 que la realitat en què ens trobem no és culpa d’un hivern amb poques pluges sinó de «l’acumulació de pràcticament dos anys plovent menys del compte». Ha recordat que «portem períodes sense pluja que s’allarguen mesos».

Tant l’embassament de la Baells, al Berguedà, com el de la Llosa del Cavall, al Solsonès, es troben al 26% de la seva capacitat, malgrat la pluja i la neu de febrer. Les precipitacions van esquivar les capçaleres dels rius i no van servir per mitigar els efectes de la sequera.

Les pluges que han caigut els últims dies no han compensat les necessitats existents i les perspectives de pluja, de moment, no són esperançadores. Els nivells en què es troben els pantans no són insòlits però hi ha pocs precedents. Per recordar un episodi de sequera extrema a Catalunya, en què la Baells, per exemple, va arribar al 20% de la seva capacitat, ens hem de remuntar a principis del 2008. Aquell any però, els mesos de maig i juny va ploure de forma excepcional i es va arribar a l’estiu donant per acabada la sequera.

Enguany, pel que fa a les previsions de pluja per a aquesta primavera, «de moment estem a l’expectativa», ha apuntat Aleix Serra. «Els dies que queden de març no plourà de manera excepcional pràcticament segur», ha dit, i «els mesos d’abril i maig per climatologia sí que hi ha opcions de pluja, però caldria que plogués més del normal per sortir de la sequera». Aleix Serra ha afegit que els episodis de pluja dels mesos de primavera són «de ploure de forma més freqüent, més homogènia i més extensa» i, per tant, «si no falla, serviria per atenuar la situació actual».

El panorama és crític, de fet aquest març ha entrat en vigor el decret per la sequera amb unes restriccions que, si no plou, augmentaran de cara a l’estiu i s’aplicaran mesures que afectaran molt més a la població.