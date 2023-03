L’àrea d’Afers Socials arriba als 3,7 milions d’euros al pressupost del Consell Comarcal del Berguedà per aquest 2023, que representen 814.414 euros més que el 2022. El motiu és el nou contracte programa que regula les subvencions que rep de la Generalitat per dur a terme la coordinació, cooperació i col·laboració entre el departament de Drets Socials de la Generalitat i el Consell Comarcal del Berguedà en matèria de Serveis Socials, Joventut així com altres programes vinculats al benestar social. Aquest contracte programa té una durada de quatre anys i serà vigent fins al 2025.

Aquest nou contracte programa acota la dotació per anual de les competències i serveis de cartera en l’àmbit d’afers socials, donant continuïtat a serveis assistencials bàsics però també millorant i ampliant serveis com la incorporació de personal especialitzat en l’àmbit jurídic i psicològic de suport als professionals de les àrees bàsiques de serveis socials de la comarca, o altres mesures com són el foment de l’envelliment actiu. Els diners que aporta la Generalitat són complementats amb les aportacions dels consistoris i el Consell Comarcal.

És una de les novetats destacades del pressupost d’aquest 2023. El document es debatrà en un ple extraordinari que es farà dilluns que ve, 27 de març, a les 7 de la tarda.

Aquest dimecres, Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, i la consellera comarcal d’Hisenda, Anna Maria Serra, han explicat els detalls del pressupost al consell d’alcaldies que s'ha celebrat al Local Social de Santa Maria de Merlès. La reunió s’ha fet a Santa Maria de Merlès en agraïment a la voluntat expressada pels veïns del municipi de continuar formant part del Berguedà i no passar al Lluçanès. L’alcalde de Santa Maria de Merlès, Josep Costa, ha donat les gràcies pel gest.

El pressupost d’enguany del Consell Comarcal és de 20,8 milions d’euros. Un dels capítols més grans continua sent l’àrea de medi ambient (residus i sanejament) amb 8,9 milions d’euros. Aquests diners es destinen a sufragar el cost de la recollida, gestió i tractament dels residus del Berguedà, l’abocador comarcal i les estacions depuradores d’aigües residuals que gestiona el Consell.

Per volum econòmic la segona partida més important és la d’Afers Socials amb 3,7 milions d’euros. Seguida de la d’inversions que enguany se situa en els 2,7 milions d’euros amb actuacions com les millores de camins rurals o la segona fase per la integració de l’antiga fàbrica de cal Metre a Gironella dins del nucli urbà o l’execució de l’itinerari de la ruta del cretaci al parc paleontològic de Fumanya, entre d’altres. Es tracta d’inversions cofinançades a través de fons de programes com el Feder, el Pla de Foment de Turisme o els Plans de Sostenibilitat.

D’altres partides destacades són els 1,9 milions d’euros que es destinen a l’àrea d’educació on el Consell gestiona el transport escolar i menjadors, i les seves beques.

Pressupost equilibrat

La consellera d’Hisenda, Anna Maria Serra ha exposat que aquest “és un pressupost equilibrat” entre ingressos i despeses. Inclou la posada en marxa del nou model de recollida de residus als municipis a on no es fa el porta a porta. “Els consells comarcals tenim un pressupost finalista i això ens deixa poc marge de maniobra”. Amb tot, ha destacat l’aposta per l’àrea d’afers socials, el foment, millora i inversions en infraestructures del patrimoni cultural, camins i desenvolupament del pla de sostenibilitat turística.

Ha comentat que es preveuen dotacions per continuar treballant en mesures per pal·liar el despoblament i l’arrelament dels joves, la millora de la mobilitat, continuant la millora del Transport a la Demanada i la segona fase del Pla de l’Habitatge del Berguedà. La consellera ha exposat que un altre dels punts d’interès del Consell és l’impuls a la transició energètica i el disseny de mesures per l’adaptació al canvi climàtic. I també consolidar el suport als ajuntaments amb els serveis d’enginyeria, arquitectura, administració electrònica, projectes i serveis.