Òmnium Berguedà organitza per aquest diumenge, 26 de març, la (Re)volta Habitatge a Berga. Se n'han organitzat a tot Catalunya i són passejades guiades en grup per barris o pobles, que tenen com a fil conductor relats vivencials. L'objectiu és donar a conèixer un dels drets universals: l’habitatge.

Entitats com Creu Roja, Càritas, Fundació Grup Horitzó i la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà exposaran que cada dia reben més persones amb entrebans de no poder disposar d'un lloc on viure. També l'Ajuntament de Berga, el de Gironella i el Consell Comarcal donaran a conèixer problemàtiques a les quals han de fer front i explicaran futurs projectes encarats en l'habitatge, com per exemple la vivenda social. L’associació de veïns del barri vell parlarà de la realitat del barri, i la cooperativa de Cal Blanxart explicarà un model de vivenda alternatiu d'accés a l'habitatge, més just i accessible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador. El recorregut de diumenge a Berga començarà a les 11 del matí des de la plaça de Sant Joan, i s'acabarà a Cal Blanxart amb vermut i debatent les aportacions dels participants. Ho moderarà el periodista berguedà Marc Canturri. Òmnium Cultural organitza una trentena de (Re)voltes a Catalunya. A Berga hi assistirà el president de l'entitat, Xavier Antich.