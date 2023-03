El PSC va presentar ahir al vespre el seu candidat a l’alcaldia de Berga, Abel Garcia, acompanyat del primer secretari del partit, Salvador Illa. El líder socialista berguedà, que ara ocupa sol una cadira a la sala de plens municipal, va afirmar sentir-se emocionat per omplir la sala lateral del teatre municipal i fer-ho de gent que s’estima. Illa i Garcia van oferir un acte en format conversa durant el qual van repassar l’actualitat i els reptes de la capital berguedana.

El diputat del PSC, que ja va ser a Berga fa quatre anys, va apuntar que «cal que portem a terme una política útil; hem de facilitar als ciutadans que treballin pel seu territori i hem d’acompanyar la gent que construeixi el Berguedà... aquí fa falta un canvi». El primer secretari del PSC va apuntar que «el més important dels polítics del Berguedà i el Bages amb els quals parlo és que fan política sense mirar el retrovisor, que no estan tot el dia parlant del que va passar el 2017». En aquest sentit, Abel Garcia es va proclamar «obert a assolir pactes, perquè al final som persones, tal com va passar al Consell Comarcal», els líders del qual van ser a l’acte. Garcia va apuntar que «em sap greu perquè Berga va perdre una ocasió, jo vaig oferir un pacte de concentració per tirar la ciutat endavant i no va ser possible; cada vegada que he estirat la mà, me l’han mossegada. I Berga és cada vegada més bruta, insegura gens planificada». El candidat socialista va reiterar les crítiques al govern local remarcant que «Berga no té rumb». En aquest sentit, Garcia va lamentar que la ubicació de l’estació d’autobusos, a la Rasa dels Molins, s’ha decidit sense planificar el trànsit que en quedarà condicionat. En aquesta línia, Illa va considerar que «haver intentat parlar amb la gent ens legitima a proposar el vot útil; ens legitima per treballar per fer el que més necessita Berga». L’exministre, que va ser titllat d’heroi contra la covid per part de Garcia, va apuntar que Berga «ha d’estirar de la comarca», amb «un marc estable, i per això la ciutat necessita un canvi en positiu».

El candidat municipal va assenyalar la seguretat, la neteja i les ocupacions d’habitatges com tres dels grans reptes que té avui la ciutat. Garcia també va assenyalar manca d’equipaments, com ara una pista d’atletisme. El candidat va fer especial èmfasi en el «respecte» a les altres forces polítiques i a les entitats locals. Pel que fa al seu equip electoral, Garcia va apuntar que «vull posar el focus en la persona com a subjecte; vull que la gent estigui al meu costat perquè prenguem les decisions conjuntament». Salvador Illa va apuntar que «la política no és una professió sinó una vocació; i l’àmbit més propi d’aquesta vocació és el municipal, amb l’estil de sumar i de respecte, sempre pensant que ningú no és més important que la ciutat». El líder socialista va emfatitzar que «hem de governar amb els veïns, no en contra dels veïns, i en tots els àmbits, des del cultural a l’esportiu i el social».

El regidor berguedà va voler tancar l’acte apuntant que «el progrés comença als municipis, i aprenent dels meus mestres vull intentar recuperar la capitalitat en positiu de Berga».