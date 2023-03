El Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat, en un ple extraordinari, un pressupost de 20,8 milions d'euros per aquest 2023, amb els vots a favor del govern de Junts, PSC, Agrupació d'Electors i Bagà Endavant. L'oposició, ERC i la CUP, hi ha votat en contra. Els republicans han argumentat que no estaven d'acord amb les previsions de l'equip de govern amb aspectes com ara "el finançament de la gestió dels residus". I els cupaires s'han mantingut en el no dels últims tres anys "pel fet de ser un pressupost continuïsta".

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, ja va presentar els números la setmana passada al consell d'alcaldies que es va celebrar a Santa Maria de Merlès, tal com va informar Regió7. Un dels capítols més grans continua sent l’àrea de Medi Ambient (residus i sanejament) amb 8,9 milions d’euros. Aquests diners es destinen a sufragar el cost de la recollida, gestió i tractament dels residus del Berguedà, l’abocador comarcal i les estacions depuradores d’aigües residuals que gestiona el Consell. Per volum econòmic la segona partida més important és la d’Afers Socials amb 3,7 milions d’euros. Seguida de la d’inversions que enguany se situa en els 2,7 milions d’euros amb actuacions com les millores de camins rurals o la segona fase per la integració de l’antiga fàbrica de cal Metre a Gironella dins del nucli urbà o l’execució de l’itinerari de la ruta del cretaci al parc paleontològic de Fumanya, entre d’altres. Es tracta d’inversions cofinançades a través de fons de programes com el Feder, el Pla de Foment de Turisme o els Plans de Sostenibilitat. D’altres partides destacades són els 1,9 milions d’euros que es destinen a l’àrea d’Educació, on el Consell gestiona el transport escolar i menjadors, i les seves beques.