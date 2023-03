De Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà a Fundació La Llar. L'entitat ha canviat de nom perquè "l’actual ha quedat obsolet i és irrespectuós pel col·lectiu que atén".

La gerent, Ester Comellas, ha explicat que batejant la fundació amb el nom de La Llar "tornem als orígens". De fet, l'escola d'educació especial Santa Maria de Queralt és coneguda com a escola de La Llar. És el nou nom d'una entitat d’iniciativa social que promou i impulsa la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones del Berguedà amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental, dificultats en el desenvolupament o risc de patir-ne.

Lligat al canvi de nom, s'ha estrenat nou logo. L'ha dissenyat l'equip de les Reines del Mambo, de Berga, i és un arbre d'on en surten quatre branques en forma de mans, i cadascuna té unes fulles que semblen papallones. "Aquesta és la filosofia de La Llar, ajudar a volar i a créixer els usuaris dels diferents serveis que oferim", remarca Ester Comellas.

L'entitat celebra enguany 50 anys i aquest diumenge al vespre es va fer una festa que va servir per conèixer experiències i vivències d'usuaris, la trajectòria de la fundació i el moment actual. La gala va comptar amb actuacions d'entitats de la comarca.

En total hi van participar prop de 400 persones. Per poder arribar al màxim de gent possible, Televisió del Berguedà va emetre en directe la celebració amb el programa especial 'Enganxa't als 50'.