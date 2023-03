L’Ajuntament de Saldes ha rehabilitat i condicionat els quatre primers pisos de protecció oficial d'un parc d'habitatge important. Es tracta de quatre pisos de tres edificis de titularitat municipal que estaven en desús i on ara ja hi viu gent, després d'un concurs públic per adjudicar els lloguers.

Les actuacions han comptat el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, que hi ha destinat 287.960 euros. Amb aquests diners, pràcticament s'ha fet front al cost total del projecte, d'uns 312.000 euros. Una de les intervencions s’ha realitzat a Cal Metge, edifici situat al nucli urbà de Saldes que havia estat dispensari mèdic i residència del metge però que estava en desús des de feia anys. Després de la reforma i condicionament de l’antiga residència del metge, situada a la planta superior de l’immoble, ha quedat un habitatge de 67 metres quadrats. L’antic dispensari, ubicat a la planta baixa, resta pendent de rehabilitació i adequació de l’espai per a ús residencial. "Ja tenim el projecte i estem pendents de la subvenció per fer-hi dos pisos més", ha comentat l'alcalde de Saldes, Moisès Masanas. Una altra reforma s’ha dut a terme a l’edifici de les antigues escoles de Saldes, on s'ha condicionat un habitatge. Una altra actuació s’ha realitzat a l’antiga escola del nucli de l’Espà, que havia estat destinada a escola (planta baixa) i a residència del mestre (planta superior). En aquest edifici, s'han posat en servei dos pisos. Moisès Masanas s'ha mostrat content de la feina feta en matèria d'habitatge, "per treure el màxim rendiment d'edificis en desús i repoblar Saldes". ‘Les polítiques d’habitatge dels municipis petits’ Càrrecs electes i personal tècnic municipal van poder conèixer les tres rehabilitacions dins del cicle de visites d’estudi 'Les polítiques d'habitatge dels municipis petits', que té per objectiu donar a conèixer les polítiques públiques d’habitatge impulsades per les localitats de menys de 10.000 habitants de la província de Barcelona. Les visites pretenen promoure la transferència de coneixement i facilitar la replicabilitat d’experiències en altres municipis similars afectats pel despoblament i que comparteixen realitats sociodemogràfiques, econòmiques, laborals i residencials similars.