El Consell Comarcal del Berguedà destinarà 121.481 euros que s'han demanat a la Generalitat a comprar i instal·lar dinou passos canadencs en diferents municipis. Es tracta de passos formats per barreres metàl·liques als accessos per impedir el pas d'animals. Se n'instal·laran als termes municipals de Bagà, Guardiola, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre, Saldes, Gósol, Avià, Viver i Serrateix, Montclar, Montmajor, Sagàs, Santa Maria de Merlès, La Quar, Olvan, Fígols i Castellar del Riu. I els altres dos restants els posaran els ajuntaments de Capolat i de Guardiola de Berguedà en el mateix moment que s’executin les obres de pavimentació dels camins on es col·locaran. Aquests passos també se senyalitzaran.

El conseller comarcal d’Entorn i Medi Natural, Pep Llamas, ha recordat que el Berguedà és una comarca eminentment agrícola i ramadera on el bestiar roman lliure a les zones de pastura i, per tant, cal disposar de tancaments que en garanteixin el seu confinament. Aquests tancaments fan que les vies de comunicació rurals es vegin tallades i sigui necessari disposar de portells, vailets i altres formes de garantir el pas. Segons Llamas, "últimament, l’alta freqüentació de les zones agrícoles i ramaderes per a la pràctica del lleure, l’esport i el turisme fan necessari compaginar i pacificar aquestes activitats amb les del primer sector esmentades".

Llamas ha dit que "sovint un punt de conflicte són les tanques que queden obertes i, per això, el Consell Comarcal del Berguedà, sensible a aquesta problemàtica, s’hi ha anticipat". El responsable d’Entorn i Medi Natural ha destacat que aquests passos estan dissenyats per facilitar la sortida de rèptils i petits mamífers que hi puguin caure i, com a novetat, compten amb un sistema de seguretat que garanteix que els animals no puguin patir danys a les potes si hi passen per accident. Els passos disposaran d’una porta lateral per poder facilitar el pas de persones a peu, cavalls i altres animals domèstics guiats.

Enguany també es destinaran 12.807 euros per senyalitzar aquests passos canadencs i també s’incrementarà la senyalització de perill i d’advertència de presència d’animals domèstics a la carretera BV-4024 de Bagà a Coll de Pal, que és molt freqüentada per ciclistes. L'objectiu és "fer compatible l’ús social amb la preservació dels valors naturals i culturals dels municipis", ha remarcat Llamas. Es tracta d’una senyalització "que s’haurà de respectar i atendre les seves indicacions, senyals i rètols instal·lats a tal efecte i que serà homogènia per tota la comarca".

Es preveu que aquestes actuacions es puguin fer entre el juliol i l’octubre d’enguany i que el termini d’execució dels treballs no superi els quatre mesos.