La regidora de Junts a l'Ajuntament de Berga, Ariadna Herrada, es presentarà a les properes eleccions municipals amb el PSC. Així ho ha anunciat en un comunicat l'actual regidora a l'oposició a Berga els darrers quatre anys i consellera comarcal de Polítiques Digitals, Habitatge, Transparència i Govern Obert al Consell Comarcal del Berguedà. L'anuncia ha agafat per sorpresa a la direcció de Junts, que s'ha afanyat a reclarmar-li l'acta com a regidora i com a consellera comarcal. Però la formació postconvergent perdrà una regidora i una consellera perquè Herrada ja ha dit que demana de passar a ser regidora no adscrita, però mantenint l'acta.

A l'Ajuntament de Berga hi haurà escassa afectació per la situació perquè Junts és oposició i el mandat ja es troba a la fase final. En canvi, al Consell Comarcal del Berguedà, la situació és més complexa, perquè Junts hi governa amb un pacte amb el PSC, justament, que és el partit que ha propiciat el cas de transfuguisme d'Herrada. En principi, la regidora i consellera no ha anunciat cap renúncia a les seves responsabilitats de govern i la decisió està ara a la teulada de Josep Lara, el president comarcal, per veure si la destitueix i quina és la relació amb el PSC des d'ara fins a finals de mandat. Aquesta tarda, Lara ha demanat temps per reflexionar, parlar amb el seu grup, comentar-ho amb el grup de Berga abans d'anunciar posicionaments.

Herrada ha explicat que la seva aproximació al PSC arriba pel treball que ha fet al Consell al costat d'Abel Garcia, el cap del grup socialista. "És al Consell on gràcies al pacte de govern entre Junts i PSC he tingut l'oportunitat de treballar conjuntament amb el vicepresident, Abel Garcia -regidor socialista a l'Ajuntament de Berga i alcaldable del PSC a les eleccions municipals del maig-, i la bona sintonia m'ha fet adonar que és la persona ideal per liderar Berga".

D'aquesta manera, Ariadna Herrada, que ha estat presidenta de l'Associació Berga Comercial, ha fet pública la seva incorporació a la llista del PSC de Berga: "En els propers dies iniciaré els tràmits necessaris per a passar a ser regidora no adscrita i consellera comarcal no adscrita fins a finals del mandat".

Ariadna Herrada ha agraït als companys de Junts "haver treballat aquests anys per fer una ciutat i una comarca millors", però segons ella "a hores d'ara s'ha demostrat que qui té la capacitat de liderar el canvi que Berga necessita és l'Abel Garcia". Per Herrada, "Abel Gacia ha estat durant quatre anys la veu a l’Ajuntament de totes aquelles persones que estaven en desacord amb el rumb de la ciutat. Ha estat la veu crítica amb un govern municipal mancat de direcció política i ha demostrat amb la feina feta al Consell Comarcal tenir la capacitat de gestió que a Berga li convé".

Aquests són els motius que han fet decidir a Ariadna Herrada "sumar-me a la llista del canvi, la llista que pot canviar el rumb de Berga i és la millor alternativa al (des)govern de la CUP i ERC". I ha afegit: "A Berga cal un canvi i jo he decidit sumar-me a la millor opció, espero i desitjo que molts altres ciutadans de Berga comparteixin la nostra il·lusió per canviar la ciutat, i el proper 28 de maig ens facin confiança".

Junts li reclama l'acta de regidora

A Junts per Berga, la notícia s'ha rebut amb sorpresa i el partit ha volgut actuar "amb coherència i principis". Reclamen a Ariadna Herrada l’acta a la regidora a l'Ajuntament de Berga, tot i que ella ja ha anunciat que conservarà l'acta de regidora i la de consellera. Aquest dimarts, té reunions per prendre decisions a partir d'aquest anunci.

En un comunicat, Junts apunta que "defensem que el grup municipal representa el projecte de Junts per Berga i també de Junts per Catalunya. Per ideals i principis, considerem incompatible formar part de Junts i, a la vegada, d’una altra candidatura. Per aquest motiu, així com per coherència i respecte a la classe política, demanem a la regidora Ariadna Herrada que lliuri la seva acta de regidora".