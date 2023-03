Berga disposa d’un panell informatiu per conèixer l’entorn amb bicicleta. Es tracta d’una iniciativa ideada per Berguedà Bike Trails (BBT) amb la col·laboració de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Berga que té l’objectiu de promoure l’esport i el turisme mitjançant dotze rutes circulars de diferents disciplines ciclistes per descobrir la ciutat i la comarca.

El panell ha estat instal·lat a la cruïlla situada entre els carrers de Francesc Macià i Prat de la Riba (Font del Ros) i inclou informació sobre el temps, la distància, el desnivell i la dificultat de cada ruta. Passió pel ciclisme i la natura Berguedà Bike Trails és un projecte format per un equip de persones apassionades del món de la bicicleta que va néixer per promocionar el ciclisme al Berguedà, a través de la creació d’activitats, rutes, tracks, entrenaments, guiatges i experiències amb bicicleta. La iniciativa permet conèixer l’entorn natural gaudint de la pràctica esportiva de forma segura. Dotze rutes ciclistes El panell conté rutes distribuïdes segons la disciplina ciclista (gravel, cicloturisme i BTT) i també s’ofereixen recorreguts per fer en família. Els dotze itineraris proposats són els següents: Gravel: Graugés, Ruta Llobregat i La Meridional.

Obiols, Figuerassa i Berga-Gósol-Berga. Familiar: Serra de Noet, Via Verda del Llobregat i Volta al llac. El panell inclou un codi QR per accedir al portal web de Berguedà Bike Trails, on es pot consultar i descarregar la informació sobre les rutes proposades i els llocs d’interès que formen part de cada recorregut. A més, s’ofereix la possibilitat de fer algunes rutes per etapes. Habilitació del panell La instal·lació del panell s’ha fet a la zona de la Font del Ros, davant de l’aparcament del parc de les Aubes, ja que totes les rutes comencen i acaben en aquest emplaçament per tal de facilitar l’estacionament de vehicles de les persones que volen portar a terme l’activitat. A més, s’insta a fer esport de forma segura, respectant l’entorn i es recomana consultar la previsió meteorològica abans d’iniciar qualsevol dels itineraris.