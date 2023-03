El Berguedà disposa d'una nova eina que aglutina tota la informació necessària per aquelles persones interessades en establir-se al Berguedà. Les famílies de fora de la comarca que s'estiguin plantejant fer un canvi professional, personal i de vida i vulguin conèixer què els ofereix el Berguedà a nivell d'habitatge, de feina, de formació, de transport i de serveis ho podran trobar a la nova pàgina web viualbergueda.cat.

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà han apostat per un portal que fomenti la retenció de població i n'atregui de nova. "Disposem d'un únic portal de referència que aglutina tots els serveis i les demandes que puguin tenir els ciutadans, ja que fins ara tota la informació estava dispersa i era molt important tenir-ho endreçat en una sola pàgina web", ha explicat Lluís Vall, president de l'Agència.

Viu al Berguedà és un portal "molt intuïtiu i endreçat", amb diferents apartats: informació dels 31 municipis de la comarca i els seus serveis; l'oferta d'habitatge de venda i de lloguer per mitjà de les immobiliàries; els transports i les comunicacions; les empreses i les institucions de treball temporal; les possiblitats de formació que existeixen al territori; i la vessant turística.

Segons ha explicat Lluís Vall, "fem campanya de l'eina via Linkedin per captar talent i habitants al Berguedà". I en una fase posterior, "farem campanya a col·lectius especials com per exemple als col·legis d'arquitectura, perquè busquem un perfil d'habitants a la comarca que ens aportin valor afegit.

El nou projecte, que s'ha presentat aquest dimecres al matí a Cal Prat, a Puig-reig, pretén sumar esforços entre el sector públic, el sector privat i altres entitats del territori per canviar la tendència de pèrdua de població dels darrers anys que afecta principalment als petits pobles i zones rurals de la comarca.

En aquest sentit, la consellera comarcal d'Habitatge, Ariadna Herrada, ha recordat que el Consell Comarcal del Berguedà dona suport al projecte que de rehabilitar edificis municipals per destinar-los a pisos de lloguer: "Diversos ajuntaments de la comarca disposen d'edificis de propietat municipal que s'han reformat o s'adequaran per ser habitatges, ja sigui per a joves o per a emergències socials. Tenim projectes engegats dels quals en sortiran una vintena d'habitatges", ha comentat. També ha recordat que al web del consell es poden trobar les convocatòries d'ajuts e llobuers i com fer els tràmits per acollir-s'hi.