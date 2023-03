Gairebé 400 corredors, entre petits i adults, van protagonitzar una nova edició de la Pugo regis Trail, que es va fer el cap de setmana passat (25 i 26 de març) amb bona acollida de participants i una valoració positiva per part de l’organització.

Les proves van començar amb els més menuts amb curses pels corriols del Turó de la Senyera. La segona edició de la Pugo regis Minimus va tenir representació de múltiples escoletes de trail d’arreu de Catalunya. Dissabte, 120 infants i adolescents van donar el tret de sortida a un cap de setmana de fortes emocions. Els corredors de les set categories van realitzar els seus circuits pertinents demostrant el gran treball de formació de les escoletes que s’està realitzant en aquest àmbit.

Diumenge arribava el plat fort del cap de setmana amb un total de 250 participants entre les dues proves. La Pugo regis Brevis de 14km i la Pugo regis Longus de 24, que va comptar amb la presència de corredors i corredores d’un gran nivell. Aquest any la Pugo regis Longus formava part de circuit OPEN del calendari de curses de muntanya de la FEEC.

El tret de sortida de les dues curses va tenir lloc al castell de Puig-reig amb una representació històrica dels templers i del Kalum, el guerrer Viking. Un moment únic i excepcional, que, segons l’organització va fer posar la pell de gallina als corredors i corredores que tenien els nervis a flor de pell. Els participants van tenir l’oportunitat de conèixer i recórrer el baix Berguedà i el seu terreny, 100% corriols ràpids i tècnics. Els recorreguts busquen passar per antics camins templers i per les principals fortaleses templeres que es conserven al municipi com el castell de Puig-reig i la fortificació de Periques.

Just creuar la línia d’arribada, els corredors i corredores van trobar-se amb un últim avituallament a la Plaça Nova. L’organització volia potenciar el postcursa per tal que els participants poguessin compartir anècdotes de la cursa i vivències viscudes durant la cursa. Tampoc hi va faltar la música a càrrec de Toka Munou, la possibilitat de beure un cervesa artesana i múltiples serveis per garantir el benestar del corredor.

Aquest any l’organització ha proposat com a obsequi una bossa de productes ecològics, de qualitat i locals, intentant minimitzar els envasos i generant residu 0. A més, una part de l’inscripció del participant anava destinada aquesta bossa, ja que d'aquesta manera repercuteix en l’economia del territori.

La Pugo regis va comptar amb uns 70 voluntaris i amb el suport de l’Ajuntament de Puig-reig, el Consell Comarcal, la FEEC i la Diputació de Barcelona.