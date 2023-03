El Berguedà no és una comarca aliena a les problemàtiques actuals dels joves. Arran de la pandèmia de la covid, les xifres de malestar emocional (ansietat, pànic, idees suïcides…) vinculades a conductes de risc, situacions de violència o sexualitat han augmentat a nivell de Catalunya i també al Berguedà. Per aquest motiu, el Consell Comarcal ofereix més recursos i accions per atendre les problemàtiques del nois i noies d'entre 12 i 29 anys. L'objectiu és fomentar el benestar emocional dels joves i reduir les conductes de risc.

El nou programa per donar resposta als problemes dels joves és el Servei d’Acompanyament Jove, que pretén captar les seves preocupacions i de les famílies i derivar-los a serveis més especialitzats. Aquest servei es va implementar el curs passat com a prova pilot als centres de secundària de la comarca i s'ha decidit consolidar-lo i ampliar-lo. Gràcies al programa Escolta Jove, de la Diputació, es reforçarà el servei amb més hores d'atenció amb la incorporació de dos professionals a jornada sencera (un psicòleg i un educador). Tot i que el punt de referència serà a l'Oficina Jove de Berga, els professionals també es mouran per la comarca per donar informació, orientació i acompanyament. S'ha iniciat als set centres de secundària de la comarca, s'han tractat una cinquantena de casos a nivell individual, i s'han fet una trenta d'intervencions a nivell grupal sobre lgbtifòbia, assetjament i bullying, entre d’altres. També es vol incidir en temes d'addiccions, violències masclistes, sexualitat i salut mental. El conseller comarcal de Joventut, Abel Garcia, ha remarcat que "el Berguedà augmenta els punts de detecció i d'acció" i es donen facilitats perquè "el Servei d’Acompanyament Jove del Consell Comarcal pugui arribar a molts més joves i famílies, i puguin accedir a tota la informació i orientació necessàries que els ajudin a resoldre i a encaminar els seus projectes vitals". La consellera comercal d'Atenció a les persones, Anna Maria Serra, ha comentat que "les addiccions, les violències masclistes, la sexualitat o la salut mental són problemàtiques que afecten cada cop més als joves. Estem satisfets de l’ampliació del Servei d’Acompanyament Jove perquè és una eina molt important que el Consell posa a l'abast dels nois i noies, per ajudar-los en la prevenció i resolució del seu creixement personal". Abel Garcia ha comentat que en molts casos la detecció dels problemes que pateixen els joves és complicada, i "és important facilitar punts de confiança i de fidelització". En aquest sentit, el Servei d'Acompanyament Jove és un espai gratuït i confidencial. L'atenció és al carrer Pere III, número 5 baixos de Berga; el telèfon o whatsapp el 674794538; el correu electrònic és acompanyamentjove@ccbergueda.cat; i l'Instagram @ojbergueda.