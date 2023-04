La Fundació La Llar ha fet un pas endavant per reduir la llista d'espera de les persones amb discapacitat intel·lectual del Berguedà per accedir a un habitatge digne amb suports amb la inauguració aquest dissabte de la nova llar-residència d'El Blat, a l'antic hotel amb el mateix nom ubicat al nucli de Terradelles, a Bagà. D'entrada la Generalitat ha concertat 14 de les 24 places que ofereix l'equipament, però el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que ha assistit a la inauguració, s'ha compromès a estudiar la concertació de la resta per aquest mateix any.

L'acte de presentació ha aplegat representants polítics de la comarca, a banda de futurs usuaris que s'han acostat a conèixer la nova llar on entraran a viure a partir del 18 d'abril. Es tracta d'un antic hotel reconvertit en una residència adaptada perquè les persones amb discapacitat intel·lectual puguin viure amb la màxima independència que consta d'uns dos mil metres quadrats, distribuïts en tres pisos, amb habitacions i un espai comunitari amb cuina i sala d'estar. A banda, l'edifici també disposa d'una planta baixa que serà un espai d'acollida de diferents activitats.

Durant els parlaments, el president comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha destacat que l'obertura de la nova llar-residència és resultat d'un esforç conjunt de l'entitat i les administracions locals que, en el seu moment, van creure que era necessari resoldre la manca d'habitatge per a les persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca. En aquest sentit, la gerent de la Fundació La Llar, Ester Comellas, ha recordat que malgrat que el nou equipament ajudarà a incrementar les places públiques d'habitatge encara hi ha una llarga llista d'espera d'una cinquantena de persones.

Davant les interpel·lacions, Campuzano ha assegurat que en la nova convocatòria de places públiques per a aquest 2023 es tindran en compte les necessitats del Berguedà. En la mateixa línia, el conseller ha assenyalat que també es valorarà la possibilitat d'ajudar a finançar l'obra, tenint en compte que la inversió per rehabilitar l'antic hotel l'ha dut a terme la Fundació, gràcies a ajuts de la Fundació La Caixa i altres entitats i empreses. La visita del conseller també s'ha aprofitat per detallar el moment actual de l'entitat i les necessitats actuals.

Les famílies valoren tenir una residència a la comarca

La jornada de portes obertes que s'ha celebrat aquest matí a la nova llar-residència d’El Blat ha estat molt emotiva per a les famílies dels usuaris que hi entraran a viure a partir del 18 d’abril. El que més valoren és que l’edifici oferirà als residents un espai còmode, segur i accessible per viure i gaudir de la seva vida amb la màxima independència.

Entre els assistents, es trobava Magdalena Domene, veïna de Berga, que ha vingut acompanyada de la seva filla, la Xènia, una de les futures residents. Després de visitar les instal·lacions, les quals qualificava de molt «espaioses i acollidores», posava de manifest que feia anys que esperaven poder accedir a una plaça pública d’habitatge. «La tranquil·litat que m’aporta saber que quan jo no hi sigui la Xènia tindrà un lloc segur i còmode on viure no té preu», destacava. També remarcava que «és una sort comptar amb un centre d’aquestes característiques a la comarca perquè permet als usuaris mantenir els vincles amb les seves amistats i no haver de marxar del territori a buscar una residència més llunyana».