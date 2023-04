El festival de màgia Magikae ha portat 2.000 persones al municipi berguedà de Gironella en tot el cap de setmana que ha durat l'esdeveniment. Els organitzadors han celebrat que s'ha fet ple en totes les funcions que s'han dut a terme en les dues jornades i la bona resposta que ha rebut l'ampliació del festival.

Entre dissabte i diumenge s'han fet espectacles de màgia a càrrec de 15 artistes que s'han repartit entre quatre punts clau del casc antic de Gironella. Segons el director artístic del festival, Jordi Pota, cadascun dels mags que ha participat en el certamen té "una forma diferent de veure la màgia". Pota ha dit que el més atractiu d'aquesta mena de festivals "no és que hi hagi molta màgia, sinó màgia que sigui potent i diferent per demostrar que hi ha moltes formes de fer i entendre aquest art".

Des de l'edició passada, el festival ha duplicat la seva mida ja que en l'estrena només s'hi va dedicar una jornada, la idea dels organitzadors és que continuï creixent. El mag Fèlix Brunet ha fet la seva funció "circ de puces" a l'espai Santa Eulàlia i ha destacat la bona predisposició del públic a participar i formar part de l'espectacle. Brunet ja va participar l'any passat i creu que el festiavl és "una bona forma d'apropar la màgia a tothom".

L'alcalde de Gironella, David Font, ha destacat l'originalitat de l'esdeveniment i la seva capacitat d'atraure gent de fora de la comarca i crear el que ha anomenat "turisme de màgia". Segons el regidor de cultura del municipi, Lluís Vall, un dels punts clau del Magikae és que es tracta d'un festival popular, "el 90% dels espectacles són gratuïts i a l'aire lliure i la resta tenen un preu molt assequible", ha subratllat.

Aquesta segona edició ha estat la que ha "consolidat el festival", segons Vall. En un primer moment, el festival va néixer amb l'objectiu de tenir propostes culturals durant tot l'any que fossin originals i variades i des del consistori es mostren molt satisfets amb la feina feta.