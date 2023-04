L’Ajuntament de Berga ha demanat a la Generalitat un informe d’impacte ambiental que permeti instal·lar allà on ara hi ha les emblemàtiques piràmides de l’antiga discoteca Memfis un crematori que formaria part del futur tanatori.

El consistori està molt a favor de poder reorganitzar i dignificar de nou tota aquesta zona de l’antiga discoteca ja que segons ha explicat el regidor d’urbanisme, Aleix Serra, es tracta d’una àrea molt degradada que en els últims anys s’ha convertit a més en un punt d’abocaments descontrolat. L’equip de govern de Berga confia que en un termini d’un o dos mesos la Generalitat pugui donar llum verd ambientalment al projecte i que, posteriorment, pugui fer l’aprovació inicial d’una modificació del planejament urbanístic. Aquest nou planejament permetrà enderrocar les piràmides per tal que la funerària Ferran i aixequi un nou edifici amb zones d’aparcament, zones verdes i el crematori. En aquest sentit, el projecte amb l’empresa funerària està pràcticament pactat i enllestit perquè es pugui executar un bon punt la generalitat ho autoritzi. El mateix regidor s’ha mostrat convençut que no hi haurà cap problema per part del govern per autoritzar la construcció del nou equipament, hi ha emfatitzat que Berga necessita tenir un tanatori i un crematori adients al segle 21 que estalvia l’actual desplaçament altres ciutats de la Catalunya central. El regidor i l’alcalde, Ivan Sánchez, han coincidit que els veïns volen que es dignifiqui la zona.