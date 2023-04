La Patum tindrà per primera vegada una samarreta oficial. L’Ajuntament de Berga ha anunciat que en la festa del Corpus d’aquest any la celebració comptarà amb un element més que s’ha de consolidar en els pròxims anys tal com ho fan altres ciutats amb la seva festa major.

L’alcalde, Ivan Sánchez, ha anunciat que les entitats socials de la ciutat es vinculen el projecte i en podran gaudir d’una part de la recaptació. De fet, la venta de la nova samarreta oficial de la patum adés de venir un dels nous mitjans de finançament de la festa. L’Ajuntament confia que els berguedans es facin seva la nova tradició adquirint una samarreta que s’ha de fer molt visible els carrers durant els dies de la festa. L’equip de govern prepara una campanya de comunicació i promoció del nou producte perquè sigui un èxit ja aquest primer any. En les pròximes setmanes el consistori anunciarà la celebració d’un acte per presentar la samarreta.