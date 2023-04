El Berguedà ha acollit l 1.261 participants (1.011 infants i joves i 249 monitors) en campaments i activitats escolars d’educació en el lleure com ara rutes, colònies o camps de treball aquesta Setmana Santa. S'han fet en espais i instal·lacions de setze municipis: Bagà, Berga, Borredà, Castell de l’Areny, Castellar de n’Hug, Castellar del Riu, Gironella, Gisclareny, Gósol, Montmajor, Olvan, la Pobla de Lillet, Saldes, Santa Maria de Merlès, Vallcebre i Vilada.

Professionals de l’àrea de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà s’han encarregat de fer visites a les diferents activitats per tal de comprovar que tot funcionava correctament i que se seguien els protocols de seguretat establerts per la Generalitat. En aquest sentit, també es fa una inspecció de les instal·lacions juvenils de la comarca durant tot l’any i es revisa que tots els terrenys d’acampada reconeguts estiguin en bones condicions.

La Setmana Santa del 2022, el Berguedà va acollir 65 activitats amb 1.560 participants (1.274 infants i joves i 286 responsables).

El Berguedà és una comarca que aplega nombroses activitats de campaments i de lleure juvenil en diferents períodes de l’any. Per exemple: l’estiu passat van ser 390 amb 12.067 participants (10.176 infants i joves i 1.891 responsables.

Dels 31 municipis de la comarca, n’hi ha 24 que reben activitats d’educació en el lleure al llarg de l’any. Saldes, Gósol, Bagà i Borredà són les que tenen un major volum d’activitats. Per la seva banda, Berga sol tenir el nombre més gran de casals d’estiu.

Comarca capdavantera en activitats de lleure per joves

Abel Garcia, conseller comarcal de Joventut, ha valorat positivament "el fet que el Berguedà continuï estant al capdavant de les comarques catalanes que més campaments i activitats en el lleure acullen".

Segons Garcia, és possible gràcies "al treball transversal que es fa amb diferents departaments de la Generalitat, com per exemple el de Salut, amb l’objectiu de millorar els serveis que s’ofereixen a la població no només els adreçats als joves i infants que hi duen a terme les activitats de lleure, sinó també per les persones que hi viuen tot l’any i als visitants que hi tenen segones residències”.