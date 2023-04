Queralt torna a patir escassetat d'aigua. Aquests dies de Setmana Santa i Pasqua, en què hi ha més afluència de visitants al santuari, uns dels lavabos no estan operatius per evitar que s'esgoti l'aigua del dipòsit. Els altres lavabos que hi ha a Queralt sí que estan oberts, així com també els serveis per als discapacitats.

A diferència de finals de gener, quan es van haver de tancar tots els lavabos per manca d'aigua, ara funcionen a mig gas per donar servei a les persones que visiten Queralt. Segons el guardià, Albert Pujol, "es pot anar al lavabo sense problema, tot i que per precaució hi ha tancats els que estan més a la vista pujant les escales". Argumenta que com que són els primers que es veuen "hi entra molta gent encara que no ho necessiti, i amb el cartell de 'lavabos tancats' evitem despesa d'aigua".

Aquest dijous l'Ajuntament de Berga va fer pujar una cuba d'aigua a Queralt, tal com va comentar al ple el regidor d'Urbanisme Aleix Serra: "hi ha una situació de molta escassetat d'aigua i si no n'arriba per la via natural se n'ha d'afegir. Així ho hem fet per garantir l'aigua a Queralt aquests dies de Setmana Santa". D'aquesta manera, Aleix Serra responia al prec del regidor socialista Abel Garcia, que reclamava tenir els lavabos de Queralt oberts i en condicions: "si no és possible per problemes d'abastament d'aigua, seria bo contractar lavabos químics durant els períodes en què la demanda és alta, com la Pasqua".