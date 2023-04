Ja es poden presentar obres al Concurs de Fotografia del Berguedà 'Memorial Joan Ribera i Fornells' que enguany arriba a la dissetena edició. El Consell Comarcal del Berguedà un certamen que vol divulgar la geografia humana i paisatgística de la comarca i recordar la figura d’aquest reconegut fotògraf guardiolenc.

Les fotografies es poden presentar fins al 15 de juny, únicament per correu electrònic. S’han d’enviar a concursfoto.arxiubergueda@gmail.com. Cada participant pot presentar un màxim de tres fotos per categoria.

El certamen contempla tres categories:

La categoria el Berguedà , en qualsevol dels seus aspectes. Considerant especialment les imatges que puguin transmetre alguns dels seus trets característics, vinculats als seus paisatges naturals, urbans o industrials.

, en qualsevol dels seus aspectes. Considerant especialment les imatges que puguin transmetre alguns dels seus trets característics, vinculats als seus paisatges naturals, urbans o industrials. Enguany s’estrena la categoria dedicada a l’ esport femení a la comarca.

a la comarca. I una altra categoria és la que premia la millor fotografia realitzada dins del terme municipal de Guardiola de Berguedà, poble de naixement de Joan Ribera.

A cada categoria hi haurà un primer premi de 240 euros i un segon premi de 120 euros. En total el certamen reparteix 1.080 euros en premis. L’import dels premis Berguedà i Esport femení al Berguedà els aporta el Consell Comarcal del Berguedà. El premi Guardiola de Berguedà és finançat per l’ajuntament guardiolenc. A més, els primers premis gaudiran d’un trofeu aportat per la família Ribera.

L’anunci dels guanyadors i la data del lliurament dels premis es donarà a conèixer després del veredicte del jurat.

El concurs és coordinat per l’Arxiu Comarcal del Berguedà i té el reconeixement de la Federació Catalana de Fotografia i la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica Tallers d’Arts i Oficis.

Més informació a www.bergueda.cat/concursfotografia