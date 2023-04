«Les caramelles fan Pasqua!» comentava una parella gran de Berga asseguda en un banc de la plaça de Sant Pere tot esperant la tradicional cantada de caramelles. Les colles caramellaires han estat protagonistes a Berga i en d’altres municipis del Berguedà on la tradició d’oferir cants i balls pels carrers del poble es manté ben viva.

A Berga, com cada Diumenge de Pasqua, les colles han recorregut el centre de la ciutat per fer ressonar les caramelles i després han fet la cantada conjunta. N’hi han participat cinc: la coral Queraltina, el Cor de Veus Blanques de l’Escola Municipal de Música de Berga, el Coro amb la cobla Ciutat de Berga, la coral de la Font del Ros i el grup de caramelles de la Valldan. Cada grup ha pujat a l’escenari per interpretar dues peces i al final tots plegats han cantat conjuntament la sardana La Puntaire.

Nombroses famílies s'han aplegat a la plaça d’1 a 2 del migdia per escoltar el repertori de caramelles, «una tradició que fins ara s’ha mantingut viva i esperem que perduri», ha comentat el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Berga, Eloi Escútia. En aquest sentit, ha fet una crida a la implicació del jovent:«a la majoria de grups corals hi ha gent gran però pocs joves, i seria bo que hi hagués relleu generacional».