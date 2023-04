Berga celebra els 50 anys d’història de la Penya Blau i Grana amb una exposició titulada ‘Berga i el Barça’. La mostra es pot visitar al Museu Comarcal de Berga durant els mesos d’abril i maig i inclou tres eixos temàtics que permeten conèixer el vincle de la capital berguedana amb el club blaugrana. Els visitants de l’exposició poden veure diferents trofeus com per exemple les copes de la Lliga, la Copa del Rei i la Champions League, entre altres objectes i peces.

L’exposició està impulsada per la Penya Blau i Grana, l’Ajuntament de Berga, el Museu Comarcal de Berga i el Museu del FC Barcelona i el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat. La mostra també compta amb la col·laboració del Museu de les Mines de Cercs i persones a títol individual que han cedit diferents peces per a ser exposades.

Fundació de la Penya Blau i Grana

L’any 1972 un grup de berguedans van començar a pensar de crear una penya blaugrana a la ciutat. Després de xerrades informals van penjar cartells pels carrers de Berga per animar els ciutadans a fer-se socis i poder crear l’entitat. Un bon nombre de gent hi va començar a treballar i en van sortir els primers estatuts, redactats en castellà a causa de l’època, i es va convocar una reunió oberta a tothom, que va tenir lloc el 20 d’octubre de 1972 al Bar La Masia. Hi van assistir 39 persones i de la seva votació (29 vots i 10 en blanc), en va sortir la primera junta. El diumenge 21 de gener de 1973 va néixer oficialment la Penya Blau i Grana de Berga.

Eixos temàtics de l’exposició

L’exposició ‘Berga i el Barça’ es basa en tres eixos temàtics que endinsen el públic visitant en la història de la Penya Blau i Grana:

El partit de futbol amistós que es va jugar a Berga el 14 de gener de 1976 entre el primer equip del FC Barcelona i el seu equip filial per recaptar fons per a les famílies dels 30 miners que havien mort dies abans a causa d’una explosió de grisú a la mina de la Consolació de Fígols.

que es va jugar a Berga el per recaptar fons per a les famílies dels 30 miners que havien mort dies abans a causa d’una explosió de grisú a la mina de la Consolació de Fígols. Les celebracions multitudinàries i espontànies que es feien davant del local de la Penya Blau i Grana quan el Barça guanyava un títol important.

que es feien davant del local de la Penya Blau i Grana quan el Barça guanyava un títol important. Un petit viatge pel mig segle d’història de la Penya Blau i Grana de Berga.

Una quarantena d’objectes i records

La mostra conté prop d’una quarantena d’objectes com per exemple: pilotes, botes de futbol, samarretes, banderes, trofeus, entrades, dibuixos, caricatures, objectes de la mina, fotografies i vídeos, entre altres. A més, s’ha creat una línia del temps que inclou la cronologia dels esdeveniments més destacats de la Penya Blau i Grana i el FC Barcelona durant el mig segle d’història de l’entitat berguedana. També destaca un recull de fotografies dels equips benjamins de la Penya Blau i Grana, des de 1988 fins al 2002.

El ninotaire Jaume Capdevila ‘Kap’ ha elaborat un dibuix amb motiu de l’aniversari de la Penya Blau i Grana que presideix el vestíbul del Museu Comarcal de Berga i també hi ha una samarreta del primer equip signada per l’entrenador Xavi Hernández felicitant l’entitat berguedana.