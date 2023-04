La C-16, l’eix del Llobregat, al seu pas pel Berguedà, no ha patit cues importants en l’operació tornada de Setmana Santa, tot i l’alt volum de trànsit que aquesta carretera va registrar el Divendres Sant en l’operació sortida. El retorn de vehicles direcció Barcelona ha estat esglaonat.

Tot i que segons les previsions del Servei Català de Trànsit (SCT) a la carretera C-16 podia haver-hi cues quilomètriques, no ha estat una de les vies més conflictives. Les afectacions més destacades s'han donat aquest dilluns al migdia, quan segons Trànsit hi havia 8 quilòmetres de retencions i circulació intensa entre Bagà, Guardiola de Berguedà i Cercs; i 2,5 quilòmetres a Berga, un dels punts on s'han posat, com és habitual, mesures especials de regulació viària amb l’anul·lació de carrils d’incorporació i supressió de sortides. Un cop passat Berga, el trànsit ja agafava fluïdesa amb l’entrada a l’autovia.

Tranquil·litat al sud de la C-55

D’altra banda, tampoc no hi ha hagut retencions importants al tram sud de la C-55, al Bages, un punt on se solen formar cues molts ponts i festius. Aquest dilluns, la tornada per aquesta carretera ha estat tranquil·la i esglaonada, amb el dispositiu habitual de supressió del carril d’avançament amb cons a l’altura dels Comtals.

600.000 desplaçaments al país

El SCT ha calculat que s’han fet 600.000 desplaçaments a Catalunya per les vacances de Pasqua. A les 8 del vespre la majoria de vehicles ja havien tornat a l’àrea metropolitana de Barcelona. La via amb més afectació ha estat l’autopista AP-7, tot i que durant la tarda no ha arribat a presentar dificultats de consideració. Sí que s'han acumulat diversos trams de circulació amb retencions, i en algun cas de circulació intensa.