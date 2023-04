La Patum d’Antoni Sansalvador és el primer llibre sobre la festa del Corpus Christi de Berga. L'editora Llibres de l'Índex el torna a publicar recuperant la versió de l'any 1916. L'estudiós de la Patum i bibliòfil, Ramon Felipó, n'ha fet un pròleg per situar el llibre de Sansalvador i la seva figura com a polític de la Lliga.

El llibre de Sansalvador ha estat un referent per a estudis posteriors de la festa de la Patum, però no se n'havia fet cap reedició. Ramon Felipó destaca que l'autor ha estat una figura poc estudiada. Va néixer i morir a Barcelona (1879-1946), però va tenir una clara vinculació amb Berga i el Berguedà. De fet va ser diputat provincial per la Lliga entre 1911 i 1913 com a representant del districte Manresa-Berga. Posteriorment va repetir com a representant de la Barcelona Nord. Sansalvador es va col·legiar el 1903 com a advocat.

Sansalvador, segons explica la pròpia editora, "fou un home compromès, de família berguedana i va estar implicat en la política local".La Patum, únic a la seva època, editat l’any 1916, era l’eina bàsica per saber de la festa. L'any de publicació no és una casualitat, s'escau amb els actes de coronoció de la marededéu de Queralt. En el moment de la seva aparició va ser únic. El llibre va ser premiat en un certàmen literari de Berga que va presidir mossèn Jacint Verdaguer l’any 1901. La present reedició, que és a punt de ser distribuït a les llibreries del país, es vendrà a 18 euros.

Explica Felipó que Sansalvador va ser "un home molt compromès amb Berga, era de família berguedana, va estar involucrat en la política local, sent diputat pel districte berguedà". "Per mi, -explica Felipó en el seu pròleg- Sansalvador és qui potser millor ha definit l’ànima berguedana quan va dir parlant d’una hipotètica religió berguedana a partir d'una trinitat peculiaríssima: El Santuari de Queralt, El Pi de les Tes Branques i La Patum·. Queralt i la Patum eren temes d'interès de Sansalvador i el Pi de les Tres branques, també està estretament lligat a la vida del polític. El pla de Campllong on hi ha l'històric arbre va ser de la propietat de Sansalvador des de principi de segle fins a mitjans dels anys 40 i, en aquest espai, Sansalvador hi va arribar a celebrar la victòria de la Lliga en un procés electoral.

Felipó destaca en el seu pròleg la importància del llibre de Sansalvador com a referent per a molts dels estudis posteriors que s'han fet. "El seu llibre de "Patum", únic a la seva època, editat a l’any 1916, era l’eina bàsica per saber de la festa. Tots els qui hem escrit de Patum posteriorment en som tributaris seus i, potser, sense ell tampoc no s’haguessin convocat mai els famosos aplecs del Pi de les Tres Branques que tantes pàgines de diaris van arribar a omplir els anys vuitanta i noranta del segle passat".