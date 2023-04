La Federació de Comerç del Berguedà com a entitat, i les associacions comercials que l'integren —Gironella, Puig-Reig, Casserres, Bagà i Berga—, han rebut prop de 55.000 euros d'una subvenció de la Generalitat per a la transformació digital de les entitats.

Segons la Federació de Comerç del Berguedà, "aquesta ajuda ens permetrà desenvolupar projectes de transformació digital i donar suport a tots als 450 comerços associats de la comarca en la millora de la competitivitat i visibilitat, així com la modernització dels negocis. Fem un pas més cap a la creació d'un centre comercial comarcal dins l'àmbit tecnològic i digital i la unió dels comerços sota una mateixa marca comercial". Uns projectes que, remarquen, "han d'anar de bracet d'actuacions de transformació urbana. Viles, carrers i places, adaptades i còmodes pels veïns i veïnes".

El fet que comerços associats de Bagà, Gironella, Puig-Reig i Casserres hagin aconseguit aquest ajut, és "gràcies a la professionalització de l'entitat i a la figura de la gerent de la Federació de Comerç", remarquen, i són crítics amb la "poca implicació" de les administracions locals: "Se'ns ha escoltat poc. Després de llençar els diners en campanyes sense sentit, de dinamitar fins a fer saltar pels aires el Pacte de Reactivació Econòmica i no dotar de recursos l'Agència del Desenvolupament del Berguedà, des de la Federació continuarem tossuts i ferms en explicar i argumentar la necessitat d'apostar per la promoció econòmica i el comerç de la comarca i les entitats que les representem. I l'obtenció d'ajudes com aquestes ens donen la raó i fa que ens sentim valorats", asseguren des de l'entitat.

I afegeixen: "La col·laboració publico-privada és bàsica i elemental si volem construir una comarca pròspera. De moment, tenim un sector públic que confon governar amb imposar els seus criteris, i un sector privat que estem tibant del carro. La Generalitat ha valorat el nostre projecte i ara cal que les adminstracions comarcals també s’ho creguin i ens facin costat, fins ara no ha estat així i cal revertir aquesta situació per ajudar al sector comercial comarcal".