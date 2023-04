El 15 de novembre de 1980, ETA va intentar assaltar a la caserna militar de Berga. El pla d'assalt va topar des del principi amb obstacles que van acabar frustrant-lo. Els fets van passar cap a les 2 de la matinada quan dos membres d'un escamot format per unes deu persones va reduir dos soldats d'una de les rondes que patrullaven per l'exterior de la caserna. Els assaltants van despullar els guàrdies i es van vestir amb la seva roba, van carregar els retinguts en un vehicle i es van adreçar al sentinella de la porta també per prendre-li l'uniforme. La intenció era arribar al cos de guàrdia i prendre l'armament i les municions als soldats, però l'avís d'un sentinella va fer fugir els assaltants.

Aquest és un dels episodis importants de les accions d'ETA a Catalunya. Ara, el periodista Antoni Batista, expert en temes d'ETA i el conflicte basc, n'exposarà detalls i dades inèdites. Ho farà aquest divendres, 14 d'abril, en una conferència que tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Berga. El periodista Antoni Batista ha explicat que ha parlat amb protagonistes de l'assalt frustrat, com ara amb els caps del comando que va preparar l'operació, amb el soldat sentinella a qui els etarres van desarmar, amb el general president del tribunal, i amb l'advocada que va defensar alguns dels acusats. A partir d'aquestes fonts de "testimonis humans molt interessants", donarà a conèixer "com i per què els etarres van fer l'assalt a la caserna de Berga, i quines línies de defensa va fer servir l'advocada", entre d'altres detalls. Antoni Batista ha reconegut que parlar amb els protagonistes no ha estat fàcil i ho ha atribuït "a les bones fonts d'ETA que he tingut, i que sempre he respectat com a periodista". La xerrada 'ETA i Catalunya. L’assalt a la caserna de Berga' s'emmarca en el projecte Àgora Cultural, que posa en valor elements del patrimoni històric i cultural de Berga. Així, Àgora amplia l'oferta amb un cicle de xerrades que portaran a Berga personalitats destacades del món de la comunicació, gràcies a la implicació de l'empresari i comunicador Xavier Gual, que ja ha avançat el nom del protagonista de la segona conferència. Es farà de cara a la tardor i l'impartirà Emilio Morenatti, fotoperiodista guanyador d'un premi Pulitzer. Tant l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, com la directora directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, s’han mostrat satisfets que el projecte Àgora creixi.