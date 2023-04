Berga Grup Independent ha presentat a l'Ajuntament de Berga 800 firmes, 300 més de les necessàries per concórrer a les eleccions municipals com a agrupació d'electors. El grup que encapçala Judit Vinyes ha treballat durant deu dies a peu de carrer per recollir com a mínim 500 firmes, les exigides per poder presentar llista a Berga.

"La feina feta ha tingut recompensa, estem molt contents de la resposta dels berguedans i berguedanes", ha expressat Judit Vinyes en declaracions a Regió7. Ha recordat que el fet de signar no representa cap opció de vot, la firma només permet que l’agrupació d’electors Berga Grup Independent es pugui presentar a les eleccions com ho fan els partits polítics: "A nosaltres no ens avala cap partit polític sinó la ciutadania". El termini per presentar les signatures s'acaba aquest divendres i Judit Vinyes calcula que en podran presentar unes 200 més. La previsió és arribar al miler i, per tant, obtenir-ne més del doble: "És una molt bona xifra, no haurem de patir per si algunes de les firmes entregades no són vàlides". Un cop validades, Berga Grup Independent s'inscriurà al jutjat per constituir-se com a agrupació d'electors. Berga Grup Independent encara la campanya electoral «amb moltes ganes». Segons Judit Vinyes, «ja hem pogut constatar que a Berga hi ha molta gent que té ganes de canvis i de participar en el procés de millorar la ciutat i sortir de l’estancament». En aquest sentit, ha remarcat que tenen moltes propostes i projectes sobre la taula que detallaran durant la campanya. En destaca la construcció de l’estació d’autobusos a la zona de la Font del Ros, fer un aparcament de 1.500 metres quadrats a Cal Tonillo, una remodelació integral del mercat municipal, reactivar el Parc del Lledó, i donar projecció a espais esportius, entre d’altres. Presentació oficial el 22 d'abril Berga Grup Independent farà la presentació oficial de la candidatura el dissabte 22 d'abril a Berga. Serà a les 12 del migdia en un espai encara per concretar, segons Judit Vinyes, que ha avançat a Regió7 l'ordre dels set primers membres de la llista, els noms de la qual ja havia anunciat fa uns mesos. Els 7 primers de la llista El número 2 serà Ramon Safont. El 3, Lluís Minoves. El número 4 l'ocuparà Susana Rodríguez. El 5, Marina Clusellas. Al número 6 de la llista hi anirà Miquel Amado. I al 7, Pere Fernández.